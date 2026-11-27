JawaPos.com - Pelatih kepala Persija Shin Tae-yong menyambut baik persaingan ketat di papan atas klasemen Super League. Peringkat pertama dengan peringkat keenam hanya berselisih tiga poin.

"Ya, tim-tim yang bersaing di papan atas sekarang menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Termasuk tim kami, ada sekitar empat atau lima tim yang ke depannya akan terus bersaing memperebutkan posisi teratas," kata Shin Tae-yong seperti dilansir dari Antara.

Persija bertemua Garudapaksa pada Sabtu (28/11) di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Jika tim kebanggaan Jakmania ini gagal menang, maka posisi mereka digeser tim-tim di bawahnya.

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Persija memuncaki klasemen dengan 22 poin dan hanya unggul satu poin atas Persita yang mempermalukan Borneo FC 3-2 di Stadion Segiri Samarinda, Kamis (26/11).

Persita dapat memanfaatkan momentum apabila Persija gagal mengalahkan Garudayaksa, dengan catatan Pendekar Cisadane mengalahkan juara bertahan Persib pada Minggu (29/11).

Persib hanya dapat memuncaki klasemen jika Persija dikalahkan Garudayaksa dalam laga kandangnya yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-98 mereka.

Tim lain yang berpeluang menggeser Persija adalah Dewa United. Di peringkat tiga, Dewa United berpeluang mengganggu Persija dengan memuncaki klasemen dalam beberapa jam.

Pekan ini, Dewa United bermain lebih dulu dibanding Persija, saat mereka melawan PSM Makassar, Sabtu pukul 15.30 WIB.

Apabila Banten Warriors mengalahkan PSM, maka mereka akan mengoleksi 23 poin untuk menduduki posisi teratas klasemen Super League.

Jika Persita dan Dewa United gagal menang, peluang memuncaki klasemen dipegang tim peringkat empat dengan 19 poin, yaitu Bali United.

Bali United akan menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Sabtu (28/11) pukul 15.30 WIB.

Peluang Bali United untuk menang sangat besar, jika mengacu rekor kandang mereka.

Serdadu Tridatu menyapu bersih lima pertandingan. Mereka juga sangat produktif dengan mencetak 20 gol dan hanya kebobolan tiga gol selama bermain di kandang.

Sementara itu, tim peringkat keenam Madura United bisa mengambil alih puncak klasemen atau setidaknya memperbaiki posisinya.

Pada pekan ini, Madura United akan menjamu Malut United di kandang sendiri pada Minggu pukul 19.00 WIB.

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