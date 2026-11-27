JawaPos.com - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi menunda penyelenggaraan Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Turnamen yang semula dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 kini diundur menjadi 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.

Keputusan tersebut diumumkan AFC setelah melakukan pembahasan bersama Komite Penyelenggara Lokal (LOC) Piala Asia 2027 dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF).

Dalam pernyataan resminya, AFC menyebut perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah menimbulkan sejumlah kendala logistik dan gangguan perjalanan. Kondisi tersebut membuat penyelenggaraan turnamen sesuai jadwal semula menjadi sulit dilakukan.

AFC menyatakan tanggal baru tersebut masih akan diajukan kepada FIFA untuk mendapatkan persetujuan.

Penundaan ini berdampak pada jadwal pertandingan Timnas Indonesia. Sebelumnya, skuad Garuda dijadwalkan memulai perjuangan di Grup F dengan menghadapi Jepang pada 11 Januari 2027.

Indonesia kemudian akan bertemu Qatar pada 16 Januari dan Thailand pada 20 Januari 2027. Namun, jadwal pertandingan tersebut tidak lagi dapat dijadikan acuan setelah perubahan tanggal turnamen. AFC belum mengumumkan jadwal pertandingan pengganti.

Meski jadwal berubah, Indonesia tetap berada di Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Grup tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan John Herdman karena dihuni Jepang, pemilik empat gelar Piala Asia, serta Qatar yang berstatus juara bertahan.

Dalam pernyataan setelah undian grup, Herdman menegaskan bahwa Timnas Indonesia ingin memberikan penampilan terbaik untuk para pendukungnya.

"Turnamen ini memberi kami kesempatan untuk melakukan sesuatu yang istimewa bagi mereka," ujar Herdman seperti dikutip dari laman resmi AFC.

Piala Asia 2027 merupakan edisi ke-19 turnamen sepak bola terbesar di Asia tersebut. Arab Saudi tetap menjadi tuan rumah dengan pertandingan yang direncanakan berlangsung di Riyadh, Jeddah, dan Al Khobar.