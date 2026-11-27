JawaPos.com - Pelatih timnas futsal putra Indonesia Hector Souto mengaku tidak ingin menanggapi krisis yang tengah melanda Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Itu karena, dirinya menyatakan hanya ingin fokus pada pembangunan timnas. "Seperti yang saya katakan, saya ini orang teknis, saya hanya fokus pada timnas," kata Hector Souto di Jakarta, Jumat.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan bahwa sejak pertama tiba untuk melatih Indonesia pada 2024, hal terpenting yang menjadi prioritas utamanya adalah menjaga klub tetap aman dan dalam kondisi yang baik untuk para pemain dan staf.

Ia menegaskan bahwa dirinya benar-benar fokus membawa tim nasional ini ke Piala Dunia. Ia mengakui target tersebut cukup sulit, namun timnas saat ini berada di jalur yang tepat.

"Jadi fokus saja pada hal yang penting, bukan hal-hal bodoh," katanya.

Ia memastikan semua keributan (yang terjadi, tidak berpengaruh terhadap pengembangan timnas.

"Kami punya semua kondisi, kami punya bakat, kami punya organisasi, kami punya dua pelatih yang sangat fokus dan pekerja keras, dan kami di sini untuk sangat profesional dalam pekerjaan kami," katanya.

Souto mengatakan bahwa sudah saatnya semua elemen futsal Indonesia bersatu. Tim pelatih, kata dia, bekerja dengan profesional dan memiliki semua perangkat untuk mencapai tujuan di kategori putra maupun putri.

Ia menambahkan timnas sangat fokus pada tuntutan, perencanaan, perencanaan, serta jalur menuju kesuksesan futsal Indonesia dengan bekerja keras setiap hari.

Menanggapi tudingan terkait adanya masalah terkait kesehatan mentalnya, Souto memastikan dirinya dalam kondisi yang baik.