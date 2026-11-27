JawaPos.com - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-98 Persija Jakarta bertepatan dengan jadwal pertandingan melawan Garudayaksa FC di pekan ke-11 Super League 2026/2027.

Sayangnya, Macan Kemayoran -julukan Persija- tidak bisa merayakan hari bahagianya di kandang sendiri.

Macan Kemayoran dijadwalkan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga spesial karena bertepatan dengan HUT ke-98 Persija.

Sayangnya, Persija tidak bisa merayakan hari spesialnya di kotanya sendiri. Sebab, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sedang direnovasi, sedangkan Jakarta International Stadium (JIS) dalam masa perawatan pasca menggelar konser pada 22 November lalu.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, cukup menyayangkan fakta Persija tidak bisa merayakan momen spesial tersebut di kandang sendiri. Meski bukan tanggung jawabnya, ia merasa bersalah kepada The Jakmania.

“Meskipun kami telah menyambut hari jadi ke-98, fakta bahwa kami tidak bisa memainkan pertandingan di JIS, itu sangat disayangkan,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, Jumat (27/11/2026).

“Saya juga merasa sangat bersalah kepada para penggemar. Hal seperti ini adalah sesuatu yang selalu saya pikirkan agar jangan sampai terjadi lagi untuk kedua kalinya,” sambungnya.

Hal senada juga diungkapkan kapten Persija, Rizky Ridho. Pemain berlabel Timnas Indonesia juga sangat menyayangkan Macan Kemayoran harus terusir dari Jakarta di hari spesialnya.

“Tentunya ketika kita sebagai tim berulang tahun di kota kita sendiri, tentunya kita ingin bermain di kota kita sendiri,” ungkap Ridho.

Meski demikian, Ridho sudah paham mengenai situasi Persija yang selalu kesulitan memainkan laga kandang di Jakarta. Ia bahkan berkelakar lebih sering bermain di Jakarta bersama Timnas Indonesia, bukan sebagai pemain Macan Kemayoran.

“Tapi ya mungkin ini hal yang normal bagi Persija kan. Soalnya selama saya main di Persija juga saya main di GBK baru terhitung jari. Malah lebih banyak saya ketika main di timnas kan. Jadi sangat disayangkan, cuman ya ini yang adanya sekarang, ya udah kita fokus ke pertandingannya aja,” pungkas Ridho.