JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, pantang anggap remeh Garudayaksa FC jelang berjumpa dalam pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027. Ia mewanti-wanti anak asuhnya untuk tidak lengah.

Persija akan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi laga spesial bagi skuad Macan Kemayoran - julukan Persija - karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) klub ke-98.

Skuad Macan Kemayoran tentu membidik kemenangan sebagai kado manis HUT ke-98. Lebih dari itu, tambahan tiga poin juga sekaligus membawa Persija semakin kokoh di puncak klasemen sementara Super League 2026/2027.

Meski demikian, Garudayaksa FC bukan lawan yang mudah. Tim promosi itu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat kemenangan dalam tiga laga terakhirnya dengan mengalahkan PSS Sleman, Persijap Jepara, dan Madura United.

“Garudayaksa memang merupakan tim yang kami temui di awal musim dan juga sempat menjalani laga uji coba bersama kami, tetapi mereka tidak bisa lagi disamakan dengan tim di awal musim maupun saat beruji coba dulu. Sekarang mereka telah berubah menjadi tim yang sangat bagus,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, Jumat (27/11/2026).

Shin Tae-yong mengakui Garudayaksa FC mengalami peningkatan performa dan tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, ia ingin anak asuhnya mengeluarkan penampilan terbaiknya demi mengunci kemenangan pada pertandingan besok.

“Selain itu, semua pemainnya terlihat memiliki kemauan dan semangat yang sangat baik. Kalau boleh dibilang, daya juang mereka terlihat sangat bagus, dan menurut saya mereka sedang berproses membentuk diri menjadi tim yang komplet,” ucapnya.

“Mereka telah bertransformasi menjadi tim yang bagus. Oleh karena itu, dalam hal tersebut kami sama sekali tidak boleh lengah, melainkan harus berlari satu langkah lebih jauh dan berusaha lebih keras lagi,” tambah Shin Tae-yong.

Sementara, kapten Persija Rizky Ridho juga mewaspadai kekuatan Garudayaksa FC. Menurutnya, Spirit of Garuda datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih tiga laga terakhir dengan kemenangan.

“Kita tahu sendiri tiga pertandingan terakhir mereka mendapatkan kemenangan, mereka dalam tren yang bagus. Kita harus mengevaluasi kekurangan kita dan menganalisa juga apa kelebihan dan kekurangan mereka untuk pertandingan besok,” ucap Ridho.

“Hari ini kita ada meeting dengan pelatih agar semuanya berjalan dengan baik di pertandingan besok. Tentunya kita untuk memberikan tiga poin di pertandingan besok,” pungkasnya.

Persija saat ini memimpin klasemen sementara Super League dengan koleksi 22 poin dari 10 pertandingan. Posisinya sangat rawan tergusur lantaran hanya unggul satu angka dari Persita Tangerang yang menempati posisi kedua.