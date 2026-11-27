JawaPos.com - Mario Jardel syukuri kemenangan Persita Tangerang melawan Borneo FC di laga tunda pekan keenam Super League.

Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Stadion Segiri, Kamis (26/11).

Persita Tangerang harus tertinggal dulu dari gol penalti Juan Villa menit ke-35. Dua menit sebelum jeda babak pertama, Alexander Ramalingom mencetak gol untuk menyamakan kedudukan.

Di babak kedua, laga berlangsung lebih menarik. Borneo FC kembali unggul di menit ke-58 setelah Iago Mendonca mencetak gol.

Namun, Persita sukses menyamakan kedudukan saat Ramalingom mencetak gol di menit ke-75.

Setelah selalu mengejar ketertinggalan, Persita justru mampu berbalik unggul.

Rayco Rodriguez berhasil mencetak gol pada menit ke-90 dan memastikan kemenangan Pendekar Cisadane yang tidak pernah menang melawan Borneo FC sejak 2024.

Setelah kemenangan comeback melawan Borneo FC, Mario Jardel merasa bersyukur.

Bek Persita tersebut mengetahui betapa sulitnya bermain di Stadion Segiri dan merasa senang timnya bisa membawa pulang tiga poin.

"Kami sangat bersyukur bisa memenangkan pertandingan, disini sangat sulit untuk bisa menang. Alhamdulilah ini kemenangan untuk semua keluarga besar Persita yang selalu mendukung kami," kata Mario Jardel yang dikutip laman resmi Persita, Jumat (27/11).

Carlos Pena mempercayai Mario Jardel bermain sejak menit pertama. Dia bermain selama 90 menit untuk menjaga pertahanan Persita Tangerang.

Permainan tangguh ditunjukkan Jardel di lini belakang. Melansir I League, bek 26 tahun tersebut melakukan empat intersep dan dua tekel.

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