JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengungkap alasan Shayne Pattynama belum mencatatkan menit bermain hingga pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Juru taktik asal Korea Selatan itu juga berbicara soal nasib Shayne bersama Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta.

Shayne masih belum juga mencatatkan menit bermain bersama Persija sepanjang Super League musim ini.

Namanya bahkan tidak pernah masuk dalam daftar susunan pemain Macan Kemayoran di ajang tersebut.

Absennya Shayne dari 10 laga yang telah dimainkan Persija di Super League musim ini menimbulkan pertanyaan besar.

Padahal, pemain berusia 28 tahun itu cukup rutin mendapat panggilan Timnas Indonesia.

Teranyar, Shayne bahkan masuk dalam daftar 22 pemain Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali.

Eks pemain Buriram United itu juga bermain dalam laga uji coba melawan Bali United yang menjadi agenda penutup TC skuad Garuda.

Shin Tae-yong Ungkap Kondisi Shayne Pattynama Shin Tae-yong pun kini angkat bicara mengenai situasi Shayne.

Pasalnya, sejak ditunjuk sebagai nakhoda Persija, dia sama sekali tidak pernah memainkan pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut.

Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Shayne mengalami sakit kepala dan ada rekam jejak medis yang memperkuat penyakit tersebut.

Karena itu, ia memberikan waktu istirahat kepada anak asuhnya itu karena mengutamakan kesehatan pemain.

“Untuk Shayne, sejak saya datang pun sudah beberapa kali ia mengalami masalah di kepalanya," terang Shin Tae-yong.

"Karena kepalanya sakit dan ada pendapat medis bahwa ada masalah sehingga ia harus diberi waktu istirahat,” ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga melawan Garudayaksa, Jumat (27/11).

“Jadi saat ini dia masih beristirahat karena ada masalah di kepalanya. Karena kondisi kesehatan pemain adalah yang paling penting, dia sedang beristirahat saat ini,” sambung dia.

Terkait soal masa depan Shayne, Shin Tae-yong tidak berkomentar banyak. Eks pelatih Timnas Indonesia itu ingin memantau kondisi sang pemain terlebih dahulu.

“Kita harus terus memantau situasinya ke depannya,” terang Shin Tae-yong.

Persija Siap Hadapi Garudayaksa FC Persija akan menjamu Garudayaksa FC pada pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11) malam WIB.

Pertandingan ini menjadi laga spesial bagi Macan Kemayoran karena bertepatan pada hari ulang tahun klub ke-98.

“Kami selalu mempersiapkan diri dengan baik untuk setiap pertandingan. Meskipun rencana pertandingan bisa berubah tergantung situasi saat itu,” ucap Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong memastikan Persija siap tempur dalam pertandingan spesial tersebut. Para pemain, kata dia, dalam motivasi tinggi demi mempersembahkan kado manis di hari ulang tahun klub.