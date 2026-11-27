JawaPos.com - Bambang Pamungkas mendapat kepercayaan untuk menjadi bagian dari tim Technical Study Group (TSG) Piala Dunia U-17 2026. Direktur Olahraga Persija Jakarta tersebut akan menjalankan tugas bersama sejumlah pakar sepak bola internasional dalam turnamen yang berlangsung di Qatar pada 19 November hingga 13 Desember 2026.

Penunjukan ini menjadi kesempatan penting bagi mantan pemain Timnas Indonesia tersebut untuk terlibat langsung dalam pengamatan dan evaluasi perkembangan sepak bola usia muda di level dunia.

Bambang Pamungkas, yang akrab disapa Bepe, bergabung dengan tim TSG bersama sejumlah nama dari berbagai negara. Mereka berasal dari latar belakang berbeda, mulai dari mantan pemain profesional, pelatih, hingga analis sepak bola.

Beberapa nama yang masuk dalam tim tersebut di antaranya Aaron Winter dari Belanda, Simone Gomes Jacoba dari Brasil, Otto Addo dari Ghana, Wilmer Cabrera dari Kolombia, serta Marcin Dorna dari Polandia.

Selain itu, ada Andy Boyens dari Selandia Baru, Jayne Ludlow dan Arron Ackerman dari Wales, Lewis Avery dari Inggris, serta Connor Grant yang bertugas sebagai analis. Tim ini dipimpin oleh Pascal Zuberbuhler asal Swiss sebagai Ketua Technical Study Group.

Selama Piala Dunia U-17 2026 berlangsung, Bepe dan anggota TSG lainnya memiliki sejumlah tanggung jawab. Mereka akan melakukan analisis pertandingan, mengevaluasi penampilan tim maupun pemain secara individu, serta mengidentifikasi perkembangan taktik dan strategi yang diterapkan negara-negara peserta.

Tim TSG juga bertugas memantau potensi para pemain muda yang tampil di turnamen tersebut. Hasil pengamatan nantinya akan dirangkum dalam laporan teknis dan materi edukasi yang dapat menjadi referensi bagi perkembangan sepak bola.

Selain itu, mereka turut terlibat dalam penentuan penghargaan individu dan tim berdasarkan performa selama kompetisi.

Bagi Bepe, kesempatan tersebut bukan sekadar penugasan internasional. Ia menganggap keterlibatannya dalam TSG sebagai pengalaman berharga untuk memperluas wawasan, terutama dalam memahami perkembangan sepak bola dari sudut pandang yang berbeda.

Ia juga mengaku mendapat banyak pelajaran karena bisa bekerja bersama sejumlah sosok yang memiliki pengalaman panjang di dunia sepak bola internasional.

“Tentu menjadi sebuah kehormatan sekaligus pengalaman yang luar biasa. Berkesempatan melihat dan menganalisa pemain-pemain muda yang nantinya akan mengambil alih panggung utama sepak bola dunia. Bekerja sama dengan para ahli yang berpengalaman di tim TSG membuat saya banyak belajar, terutama melihat permainan sepak bola dari sisi yang berbeda,” kata Bepe.