JawaPos.com - Javi Siverio harus mengakhiri musim lebih cepat karena mengalami cedera ACL. Penyerang PSMS Medan tersebut berharap bisa kembali saat timnya promosi ke Super League.

Cedera ACL dialami Javi Siverio saat laga melawan Sumsel United di Stadion Utama Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026). Cedera tersebut terjadi di menit awal pertandingan, saat dia berusaha merebut bola dan meringis kesakitan.

Setelah dinyatakan mengalami cedera ACL, Javi Siverio menulis pesan haru kepada para pendukung PSMS di sosial media. Dia merasa cedera tersebut membuyarkan rencananya di musim ini.

"Satu langkah salah di waktu yang salah. Dan hanya dalam satu detik, semua rencanaku untuk musim ini hancur berantakan. Cinta dan dukungan yang saya terima dari kalian semua sejak hari pertama sungguh luar biasa. Saya hanya berharap suatu hari nanti saya bisa membalas semua itu kepada kalian," tulis Javi Siverio di Instagram, Kamis (26/11/2026).

Penyerang asal Spanyol tersebut menuliskan bahwa dia sudah memulai proses pemulihan. Javi berharap bisa kembali saat PSMS Medan promosi ke Super League.

"Mulai saat ini, pemulihan saya dimulai. Saya akan memberikan semua yang saya miliki untuk kembali secepat mungkin, lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya," ujar penyerang 29 tahun tersebut.

"Saya akan kembali di akhir musim untuk merayakan promosi yang selama ini kita impikan. Saya sama sekali tidak ragu akan hal itu," tutup Javi Siverio.