JawaPos.com - Farhan Sopiulloh mulai mencuri perhatian setelah mendapatkan kesempatan tampil bersama tim senior Persija Jakarta. Bek muda jebolan Elite Pro Academy (EPA) itu tidak hanya menjalani debut sebagai starter, tetapi juga berhasil mencetak gol dalam kemenangan besar Macan Kemayoran atas Sumsel United.

Pemain kelahiran Ciamis, 10 Mei 2005, tersebut menjadi salah satu talenta muda yang musim ini mendapat kesempatan naik ke level senior. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, Farhan kini menjalani proses adaptasi sekaligus berusaha menunjukkan kemampuannya di tengah persaingan skuad utama Persija.

Langkah Farhan melanjutkan tradisi pembinaan pemain muda Persija yang berasal dari EPA. Sebelumnya, sejumlah nama seperti Rio Fahmi, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, Arlyansah Abdulmanan, Dia Syayid, Hafizh Rizkianur, dan Figo Dennis lebih dahulu mendapatkan kesempatan memperkuat tim senior.

Pada musim 2026/2027, Farhan juga tidak sendirian dalam perjalanan dari EPA menuju skuad utama. Ia bersama Nathan Fariel, rekan setimnya di level akademi yang lebih dahulu mencatatkan debut bersama tim senior pada pertandingan pertama I.League Cup 2026/2027.

Bagi Farhan, kesempatan berlatih dan bermain bersama pemain senior menjadi pengalaman penting untuk mengembangkan kemampuannya. Ia mengaku proses adaptasinya berjalan cukup baik. Banyak hal baru yang didapatkan, mulai dari kedisiplinan, intensitas latihan, hingga pemahaman taktik permainan.

Farhan menyebut arahan Shin Tae-yong memberikan banyak pelajaran selama menjalani aktivitas bersama tim utama. Ia juga berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut dengan terus belajar dari pelatih maupun pemain yang lebih berpengalaman.

Menurutnya, lingkungan tim senior sangat membantu perkembangan sebagai pemain muda. Karena itu, ia ingin terus meningkatkan kualitas permainan dan memberikan kontribusi setiap kali mendapat kepercayaan untuk tampil.

Kesempatan tersebut kemudian datang pada pertandingan kedua I.League Cup 2026/2027 melawan Sumsel United di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11/2026).

Dalam pertandingan itu, Farhan dipercaya Shin Tae-yong untuk tampil sejak menit pertama. Kepercayaan tersebut menjadi momen spesial karena ia akhirnya mendapatkan kesempatan menjalani debut resmi sebagai starter bersama tim senior Persija.

Farhan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia berhasil mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membantu Persija meraih kemenangan telak dengan skor 7-0.

Gol tersebut menjadi pencapaian tersendiri dalam perjalanan awal kariernya di level senior. Selain mendapatkan pengalaman tampil sebagai pemain inti, Farhan juga mulai menunjukkan bahwa dirinya memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan tempat di skuad utama.