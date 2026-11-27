JawaPos.com – Penyerang Persib Bandung, Mariano Peralta, menilai kekompakan antarpemain menjadi salah satu faktor yang membuat timnya mampu tampil impresif di AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Chemistry yang terbangun di dalam skuad dinilai memberikan pengaruh positif terhadap permainan Maung Bandung, terutama ketika membangun serangan.

Persib baru saja menghadapi FC Seoul pada pertandingan kelima Grup E ACL Two 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu, 25 November 2026. Dalam pertandingan tersebut, kerja sama antarpemain menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian, termasuk hubungan Peralta dengan rekan-rekannya di lini depan.

Peralta mengakui memiliki koneksi permainan yang cukup baik dengan Luka Menalo. Keduanya mampu menunjukkan pemahaman yang positif ketika berada di lapangan. Kerja sama tersebut membantu Persib membangun serangan dan memberikan tekanan kepada pertahanan lawan.

Meski begitu, pemain asal Argentina tersebut tidak ingin chemistry lini depan Persib hanya dikaitkan dengan hubungannya bersama Menalo. Menurutnya, komunikasi dan pemahaman permainan juga terjalin dengan pemain lain yang mengisi sektor penyerangan.

Hal itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Persib. Dengan banyaknya pemain berkualitas di lini depan, tim memiliki sejumlah pilihan untuk mengembangkan serangan. Setiap pemain juga bisa saling melengkapi sesuai kebutuhan permainan.

Peralta menilai kualitas rekan-rekan setimnya membuat proses adaptasi dan membangun kerja sama menjadi lebih mudah. Kemampuan individu yang dimiliki masing-masing pemain dapat memberikan dampak lebih besar ketika didukung pemahaman taktik dan komunikasi yang baik.

Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa kekuatan Persib tidak hanya bertumpu pada satu atau dua pemain. Kontribusi seluruh anggota tim menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan permainan, baik ketika menyerang maupun saat harus membantu pertahanan.

Chemistry yang sudah terbangun menjadi modal penting bagi Persib untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Apalagi, Maung Bandung telah memastikan tempat di babak 16 besar ACL Two 2026/2027 dengan status juara Grup E.

Persaingan di fase gugur tentu akan menghadirkan tantangan berbeda. Persib membutuhkan konsistensi permainan serta kerja sama yang semakin matang untuk bisa bersaing dengan tim-tim kuat dari kawasan Asia.