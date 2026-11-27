JawaPos.com — Danilo Santacruz membawa modal berharga menjelang pertandingan Madura United FC melawan Java United pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (28/11) malam.

Pemain asal Paraguay tersebut sedang memiliki motivasi tinggi setelah mencatatkan satu gol dan satu assist saat menghadapi Persela Lamongan di I.League Cup 2026/2027.

Kontribusi tersebut menjadi bekal positif bagi Santacruz untuk kembali menunjukkan kualitasnya bersama Laskar Sape Kerrab.

Apalagi, Madura United FC membutuhkan penampilan maksimal seluruh pemain demi mengamankan hasil terbaik ketika kembali berlaga di kompetisi domestik.

Meski demikian, Santacruz tidak sepenuhnya puas dengan pertandingan sebelumnya karena Madura United FC hanya mampu bermain imbang menghadapi Persela Lamongan.

Hasil tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pemain untuk segera memperbaiki kekurangan sebelum menghadapi Java United.

Satu Gol dan Satu Assist, Bagaimana Kontribusi Danilo Santacruz?

Danilo Santacruz menunjukkan kontribusi penting ketika Madura United FC menjamu Persela Lamongan dalam lanjutan I.League Cup 2026/2027.

Pemain asing asal Paraguay itu terlibat langsung dalam terciptanya dua gol melalui satu assist dan satu eksekusi penalti.

Kontribusi pertamanya lahir melalui situasi bola mati ketika Madura United FC mendapatkan kesempatan melakukan tendangan pojok.

Santacruz mengirimkan umpan terukur kepada Mendonca yang berhasil menyambut bola dengan sundulan hingga menjebol gawang Persela Lamongan.

Gol tersebut memperlihatkan kemampuan Santacruz dalam memaksimalkan situasi bola mati sebagai salah satu alternatif serangan Madura United FC.

Kerja samanya dengan Mendonca juga menjadi gambaran pentingnya koordinasi antarpemain ketika menghadapi pertahanan lawan.

Tidak berhenti sampai di situ, Santacruz kembali memberikan kontribusi pada awal babak kedua melalui titik putih. Dia sukses memperdaya penjaga gawang Persela Lamongan, Eko Saputra, untuk mencatatkan namanya di papan skor.

Satu gol dan satu assist menjadi catatan positif bagi pemain asal Paraguay tersebut menjelang pertandingan berikutnya.

Namun, kontribusi individu itu belum cukup membawa Madura United FC meraih kemenangan atas Laskar Joko Tingkir.

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Mengapa Santacruz Belum Puas dengan Hasil Melawan Persela Lamongan?

Santacruz tetap menyoroti hasil imbang Madura United FC ketika menghadapi Persela Lamongan meskipun dirinya tampil produktif.

Baginya, kontribusi individu belum sepenuhnya memberikan kepuasan apabila tim gagal mendapatkan hasil maksimal.

“Tentu kontribusi tersebut membawa hal negatif bagi saya, kami sebagai pemain, dan tim ini. Saya akan terus berupaya berikan yang terbaik,” kata Santacruz, Rabu (25/11/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan keinginan Santacruz untuk terus memberikan kontribusi dalam setiap kesempatan bermain.

Terlepas dari catatan personalnya, pemain asal Paraguay itu tetap menempatkan kepentingan tim sebagai perhatian utama.

Hasil imbang melawan Persela Lamongan juga memberikan bahan evaluasi bagi Madura United FC menjelang pertandingan pekan ke-11.

Terlebih, pertandingan berikutnya berlangsung dalam waktu berdekatan sehingga pembenahan perlu dilakukan secara efektif.

Santacruz menyadari masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki agar Madura United FC mampu tampil lebih baik.

Dia berharap pengalaman menghadapi Persela Lamongan menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan performa tim pada pertandingan berikutnya.

“Kami akan belajar dan membenahi apa yang kurang. Kami akan kembali lebih kuat untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya,” ujar Santacruz.

Tekad tersebut menjadi sinyal positif bagi Madura United FC yang sedang mempersiapkan diri menghadapi Java United.

Para pemain diharapkan mampu mengubah evaluasi pertandingan sebelumnya menjadi peningkatan kualitas permainan di lapangan.

Apa Modal Madura United FC untuk Menjamu Java United?

Madura United FC memiliki modal berupa meningkatnya kepercayaan diri Danilo Santacruz setelah mencatatkan dua kontribusi gol menghadapi Persela Lamongan.

Performa tersebut bisa menjadi salah satu bekal penting ketika Laskar Sape Kerrab kembali menjalani pertandingan Super League 2026/2027.

Pertemuan menghadapi Java United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (28/11/2026) malam.

Bermain di hadapan pendukung sendiri memberikan kesempatan bagi Madura United FC untuk menunjukkan perkembangan setelah menjalani pertandingan I.League Cup.

Santacruz berpeluang kembali menjadi salah satu pemain yang diandalkan untuk membantu membangun serangan Madura United FC.

Kemampuannya mengirimkan umpan berbahaya dan menuntaskan peluang menjadi dua aspek yang dapat dimaksimalkan dalam pertandingan tersebut.

Pengalaman menghadapi Persela Lamongan juga memperlihatkan potensi Madura United FC dalam memanfaatkan situasi tendangan pojok.

Gol Mendonca melalui assist Santacruz menjadi contoh bagaimana bola mati dapat menghasilkan peluang ketika dieksekusi dengan tepat.

Selain kemampuan menciptakan peluang, efektivitas penyelesaian akhir menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan Madura United FC.

Keberhasilan Santacruz mengeksekusi penalti menunjukkan ketenangan yang dibutuhkan ketika tim mendapatkan kesempatan mencetak gol.

Namun, Madura United FC tentu tidak bisa hanya mengandalkan kontribusi satu pemain untuk menghadapi Java United.

Kerja sama antarlini dan konsistensi sepanjang pertandingan tetap diperlukan agar peluang meraih kemenangan semakin terbuka.

Bisakah Santacruz Membawa Madura United FC Bangkit?

Danilo Santacruz memiliki kesempatan untuk melanjutkan momentum positifnya ketika Madura United FC menghadapi Java United pada pekan ke-11.

Setelah menyumbangkan satu gol dan satu assist di I.League Cup, tantangan berikutnya adalah menghadirkan kontribusi serupa dalam pertandingan liga.

Pertandingan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi Madura United FC untuk membuktikan hasil evaluasi setelah bermain imbang melawan Persela Lamongan.

Santacruz dan rekan-rekannya dituntut tampil lebih efektif agar peluang yang tercipta dapat memberikan keuntungan bagi tim.

Kepercayaan diri Santacruz menjadi salah satu faktor yang bisa membantu Madura United FC meningkatkan daya serang.

Meski demikian, pemain asal Paraguay itu tetap membutuhkan dukungan rekan-rekannya untuk menciptakan permainan kolektif yang lebih solid.

Pertemuan melawan Java United juga menjadi ujian bagi kemampuan Madura United FC menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Setiap peluang perlu dimaksimalkan, sementara koordinasi antarpemain harus berjalan baik untuk menghindari kesalahan yang merugikan tim.

Dengan waktu persiapan yang terbatas, fokus terhadap pemulihan kondisi dan evaluasi permainan menjadi bagian penting menjelang pertandingan.

Madura United FC diharapkan mampu memanfaatkan pengalaman dari I.League Cup sebagai bekal menghadapi tantangan berikutnya.

Bagi Santacruz, catatan satu gol dan satu assist bukanlah akhir dari upayanya memberikan kontribusi untuk Laskar Sape Kerrab.