JawaPos.com — Malik Risaldi bertekad membawa Persebaya Surabaya meraih kemenangan atas Arema FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11/2026).

Berbekal pengalaman 11 kali menghadapi Singo Edan, winger berusia 30 tahun itu ingin menambah koleksi tiga kemenangan sekaligus mempersembahkan hasil terbaik bagi Bonek dan Bonita.

Derby Jawa Timur bukan pertandingan asing bagi Malik Risaldi yang sebelumnya memperkuat Persela Lamongan dan Madura United.

Pengalamannya menghadapi Arema FC bersama tiga klub berbeda menjadi modal penting untuk memahami tekanan serta rivalitas dalam pertandingan tersebut.

Dari 11 pertemuan sebelumnya, Malik Risaldi mencatatkan tiga kemenangan, lima hasil imbang, dan tiga kekalahan. Dia juga menyumbangkan satu gol serta dua assist ketika menghadapi tim berjuluk Singo Edan tersebut.

Catatan itu memperlihatkan persaingan cukup berimbang setiap kali Malik Risaldi bertemu Arema FC.

Kini, pemain Persebaya Surabaya tersebut memiliki kesempatan memperbaiki rekornya sekaligus membantu Green Force mengamankan tiga poin.

Bagaimana Rekor Malik Risaldi dalam 11 Pertemuan Melawan Arema FC?

Malik Risaldi memiliki pengalaman menghadapi Arema FC sebanyak 11 pertandingan sepanjang kariernya bersama Persela Lamongan, Madura United, dan Persebaya Surabaya.

Dari seluruh pertemuan tersebut, dia mencatatkan tiga kemenangan, lima hasil imbang, serta tiga kekalahan.

STATISTIK MALIK RISALDI VS AREMA FC

11 Pertandingan

3 Menang

5 Imbang

3 Kalah

1 Gol

2 Assist

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Akumulasi statistik saat memperkuat Persela Lamongan, Madura United, dan Persebaya Surabaya berdasarkan data yang diberikan.

Lima hasil imbang menjadi angka paling dominan dalam catatan pertemuan Malik Risaldi dengan Arema FC.

Statistik tersebut menggambarkan ketatnya pertandingan yang pernah dijalani pemain kelahiran Surabaya itu menghadapi salah satu rival utama Green Force.

Kontribusi satu gol dan dua assist juga menunjukkan Malik Risaldi pernah memberikan pengaruh langsung terhadap serangan timnya. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal untuk menghadapi pertandingan berikutnya yang memiliki tekanan dan gengsi tersendiri.

Meski demikian, statistik masa lalu tidak otomatis menjamin hasil pertandingan mendatang. Malik Risaldi tetap harus membuktikan kemampuannya melalui penampilan maksimal bersama rekan-rekannya di Persebaya Surabaya.

Apa Motivasi Malik Risaldi Menjelang Derby Jatim?

Malik Risaldi menjadikan besarnya arti Derby Jatim sebagai motivasi tambahan untuk membantu Persebaya Surabaya mengalahkan Arema FC.

Dia memahami pertandingan tersebut selalu menghadirkan atmosfer berbeda dibandingkan laga lainnya di kompetisi domestik.

"Kami tahu pertandingan melawan Arema merupakan laga besar yang sangat penting. Karena itu, seluruh pemain akan berusaha mengerahkan kemampuan terbaik untuk membantu tim mendapatkan tiga poin," kata Malik, Kamis (26/11/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan ambisi Malik Risaldi untuk memberikan kontribusi maksimal dalam pertandingan pekan ke-11 Super League 2026/2027.

Target kemenangan menjadi perhatian utama meskipun Persebaya Surabaya harus menjalani pertandingan di luar Surabaya.

Menurut Malik Risaldi, perhatian besar terhadap Derby Jatim seharusnya menjadi energi positif bagi seluruh pemain.

Tekanan pertandingan tidak boleh mengganggu konsentrasi maupun mengurangi keberanian tim dalam menjalankan strategi.

Pemain berusia 30 tahun itu juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan sepanjang pertandingan berlangsung. Setiap pemain perlu saling membantu agar Persebaya Surabaya mampu menghadapi berbagai situasi sulit di lapangan.

"Pertandingan seperti ini tentu memiliki motivasi tersendiri bagi kami. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Persebaya dan Bonek-Bonita. Karena itu, kami harus tetap fokus, bekerja keras, serta saling mendukung agar bisa mendapatkan hasil yang diharapkan," tandasnya.

Bagaimana Persiapan Persebaya Surabaya Menghadapi Arema FC?

Persiapan Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC terus dilakukan menjelang pertandingan Minggu (29/11/2026) di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Malik Risaldi menilai proses persiapan tim sejauh ini berjalan cukup baik meskipun pertandingan diperkirakan berlangsung dengan intensitas tinggi.

Setiap sesi latihan dimanfaatkan para pemain untuk meningkatkan kesiapan fisik, pemahaman permainan, dan kekompakan antarlini.

Instruksi tim pelatih menjadi pedoman agar seluruh penggawa Green Force memiliki kesiapan menghadapi tantangan Derby Jatim.

"Persiapan tim sejauh ini berjalan cukup baik. Semoga kami bisa menjaga kondisi ini hingga pertandingan nanti dan meraih tiga poin," pungkas Malik.

Optimisme tersebut menjadi modal psikologis penting bagi Persebaya Surabaya yang berusaha kembali meraih kemenangan di Super League.

Apalagi, pertandingan menghadapi Arema FC memiliki makna khusus bagi pendukung kedua kesebelasan.

Pada pertandingan liga sebelumnya, Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 menghadapi Java United di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (21/11/2026).

Green Force sempat unggul melalui gol cepat Miguel sebelum lawan menyamakan kedudukan lewat Ridho Syuhada.

Hasil tersebut membuat Persebaya Surabaya masih memiliki pekerjaan rumah terkait konsentrasi dan kemampuan mempertahankan keunggulan.

Menghadapi Arema FC, aspek tersebut menjadi perhatian penting agar kesempatan mendapatkan tiga poin tidak kembali terlepas.

Bisakah Malik Risaldi Mengakhiri Tren Imbang Melawan Arema FC?

Malik Risaldi memiliki peluang memperbaiki catatan pribadinya ketika Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC pada Minggu (29/11/2026).

Dari 11 pertemuan sebelumnya, lima pertandingan berakhir imbang sehingga kemenangan berikutnya akan menjadi tambahan berarti dalam rekornya.

Namun, Malik Risaldi menempatkan kepentingan tim di atas pencapaian statistik individu menjelang pertandingan tersebut.

Baginya, keberhasilan Persebaya Surabaya mengamankan tiga poin jauh lebih penting dibandingkan sekadar memperbaiki catatan pribadi.

Dukungan Bonek dan Bonita juga menjadi alasan tambahan bagi pemain Green Force untuk tampil dengan motivasi tinggi.

Malik Risaldi ingin membalas kepercayaan para pendukung melalui kerja keras dan penampilan yang memberikan hasil positif.

Pertandingan di Gianyar menjadi kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk menunjukkan perkembangan setelah menjalani evaluasi dari pertandingan sebelumnya.

Konsentrasi sepanjang laga, efektivitas serangan, dan kedisiplinan bertahan akan menentukan kemampuan Green Force menghadapi tekanan Arema FC.

Dengan pengalaman 11 pertemuan, Malik Risaldi memahami kemenangan atas Arema FC tidak akan datang tanpa perjuangan.