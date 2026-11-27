JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares masih memantau kebugaran sejumlah pemain sebelum menentukan susunan tim untuk menghadapi Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu (29/11/2026).

Beberapa pemain Green Force masih menjalani pemulihan, sehingga peluang tampil dalam Derbi Jatim terbuka bagi mereka yang selama ini lebih sering menunggu giliran.

Kapan Tavares menentukan kesiapan pemain Persebaya Surabaya?

Tavares ingin melihat perkembangan para pemain pada Jumat (27/11/2026) sebelum memutuskan siapa yang siap menghadapi Arema FC.

Saat menyampaikan kabar tim pada Kamis (26/11/2026), pelatih asal Portugal itu belum menyebut nama pemain yang masih dalam pemulihan maupun jumlah pasti mereka.

“Menurut saya, ini merupakan pertandingan yang bagus. Namun, saat ini ada beberapa pemain yang masih dalam tahap pemulihan. Kami akan melihat bagaimana kondisi mereka besok,” kata Tavares, Kamis (26/11/2026).

Artinya, penilaian pada Kamis itu masih bisa berubah seiring perkembangan kondisi pemain dalam dua hari terakhir sebelum pertandingan.

Persebaya Surabaya baru saja mengalami situasi serupa menjelang pertandingan melawan Java United pada Sabtu (21/11/2026).

Ernando Ari mengalami masalah pada engkel dua hari sebelum laga, sementara cedera Reza Arya membuat Rohan mendapat kesempatan menjaga gawang Green Force sejak menit pertama.

Situasi di bawah mistar itu memberi gambaran betapa cepatnya kebutuhan tim bisa berubah menjelang pertandingan.

Untuk lawatan ke Bali, Tavares juga perlu menyiapkan pilihan lain sejak awal agar pemain yang masih menjalani pemulihan mendapat waktu sesuai kebutuhannya.

Siapa yang sudah memanfaatkan kesempatan dari Tavares?

Ricky Pratama menjadi salah satu pemain yang sudah memberi Tavares alasan untuk mempertimbangkannya saat menyusun lini depan Persebaya Surabaya.

Penyerang muda itu mencetak tiga gol ketika Green Force mengalahkan PSBS Biak 5-0 pada laga League Cup di Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa (24/11/2026).

“Sebagai pelatih, kami selalu ingin menurunkan pemain-pemain terbaik. Namun, dalam situasi seperti sekarang, hal itu mungkin tidak selalu bisa dilakukan. Karena itu, kami harus memberikan kepercayaan kepada pemain lainnya,” jelas Tavares.

Saat melawan PSBS Biak, kepercayaan tersebut mempertemukan Ricky dengan Paulinus Apli Kapi, pemain berusia 18 tahun yang turut mendapat tempat di susunan awal.

Keduanya terlibat langsung dalam gol pembuka pada menit ke-14 ketika Ricky menyelesaikan umpan Paulinus.

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Ricky kemudian melengkapi hattrick pertamanya, sementara Alfan dan Saddil masing-masing menyumbang satu gol dalam kemenangan yang diraih lima hari sebelum Derbi Jatim itu.

Di posisi penjaga gawang, Rohan juga memanfaatkan kesempatan keduanya dalam rentang empat hari dengan mencatatkan clean sheet melawan PSBS Biak.

Bagi Tavares, rangkaian laga itu memberi bahan penilaian yang konkret karena ia sudah melihat sendiri bagaimana pemain pengganti menjalankan tugas ketika mendapat kesempatan sejak awal.

Seberapa besar arti sembilan kemenangan atas Arema FC?

Persebaya Surabaya memenangi sembilan dari 16 pertemuan melawan Arema FC, sedangkan Singo Edan mengoleksi tiga kemenangan.

Empat laga lainnya berakhir imbang, sehingga Green Force tercatat menang dalam lebih dari separuh pertemuan kedua tim.

“Kami pernah mengalahkan mereka di Piala Presiden dan menang di (Super League) musim lalu. Namun, itu semua sudah menjadi masa lalu. Hasil tersebut tidak menjamin apa pun untuk pertandingan berikutnya,” tutur pelatih berusia 47 tahun itu.

Dua kemenangan yang ia singgung memang memberi kenangan manis bagi pendukung Persebaya Surabaya, tetapi keduanya tak menjawab persoalan yang sedang ia hadapi menjelang laga di Bali.

Kali ini, Tavares harus menyusun tim dari pemain yang siap secara fisik setelah menjalani dua pertandingan dalam empat hari melawan Java United dan PSBS Biak.

Ia juga punya dua penampilan yang berbeda untuk dievaluasi, mulai dari kegagalan mempertahankan keunggulan di liga hingga keberhasilan mencetak lima gol lewat rotasi di League Cup.

Saat melawan Java United, misalnya, Persebaya Surabaya sudah unggul pada menit kedua melalui gol Miguel yang memanfaatkan umpan Arief Catur.

Keunggulan cepat di hadapan pendukung sendiri itu terhapus pada menit ke-35 ketika Ridho Syuhada menyamakan skor menjadi 1-1, hasil yang bertahan hingga peluit akhir.

Apa yang paling diwaspadai Tavares dari Arema FC?

Tavares menyoroti kepercayaan diri Arema FC yang sedang meningkat setelah meraih sejumlah kemenangan.

Kondisi lawan itu menjadi pertimbangannya menjelang derbi, terutama karena Persebaya Surabaya masih punya pekerjaan rumah dalam menjaga konsentrasi setelah mencetak gol.

“Saat ini, Arema sedang memiliki kepercayaan diri yang bagus karena berhasil meraih sejumlah kemenangan. Itu yang harus kami waspadai,” tutup Tavares.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Tavares selepas laga melawan Java United ialah cara pemain mengantisipasi umpan silang dan bola mati.

Persoalan tersebut juga muncul dalam evaluasinya atas laga sebelumnya, sehingga kesiapan pemain untuk segera turun membantu pertahanan ikut menentukan keseimbangan permainan Green Force.

Di sisi lain, penampilan melawan PSBS Biak memperlihatkan apa yang bisa dilakukan Persebaya Surabaya ketika mampu mempertahankan tekanan.

Green Force menguasai bola hingga 81 persen dan melepaskan 28 tembakan, dengan 11 di antaranya mengarah ke gawang.

Bagi Ricky, tiga gol dari pertandingan itu menjadi bekal untuk bersaing mendapatkan menit bermain, sedangkan bagi Rohan, satu laga tanpa kebobolan menambah pengalaman setelah mendadak menjadi starter di liga.