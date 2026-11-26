JawaPos.com – Besarnya arti Derby Jatim menjadi motivasi tambahan bagi Malik Risaldi untuk membawa Persebaya Surabaya meraih kemenangan atas Arema FC. Winger Green Force tersebut menyadari bahwa pertandingan melawan rival sesama tim Jawa Timur itu selalu memiliki atmosfer dan gengsi tersendiri.

Persebaya dijadwalkan menghadapi Arema FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11). Pertemuan kedua tim selalu menyimpan cerita panjang, baik dari sisi rivalitas, sejarah, maupun dukungan suporter.

Malik memahami bahwa kemenangan dalam pertandingan seperti ini memiliki arti lebih bagi pemain dan pendukung. Karena itu, ia ingin seluruh penggawa Green Force menunjukkan komitmen penuh dan mengerahkan kemampuan terbaik sejak menit pertama.

"Kami tahu pertandingan melawan Arema merupakan laga besar yang sangat penting. Karena itu, seluruh pemain akan berusaha mengerahkan kemampuan terbaik untuk membantu tim mendapatkan tiga poin,"beber Malik, dilansir situs resmi klub.

Pemain berusia 30 tahun itu juga ingin besarnya perhatian terhadap Derby Jatim menjadi energi positif bagi tim. Ia tidak ingin tekanan pertandingan justru mengganggu konsentrasi para pemain.

Sebaliknya, atmosfer besar tersebut harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kerja keras selama persiapan. Setiap sesi latihan dimanfaatkan untuk membangun kesiapan, baik dari sisi permainan maupun mental.

Malik berharap seluruh pemain bisa menjaga fokus, saling menguatkan, dan datang ke pertandingan dengan keyakinan untuk berjuang bersama.

"Pertandingan seperti ini tentu memiliki motivasi tersendiri bagi kami. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Persebaya dan Bonek-Bonita. Karena itu, kami harus tetap fokus, bekerja keras, serta saling mendukung agar bisa mendapatkan hasil yang diharapkan," tandasnya.

Di sisi lain, Malik menyebut persiapan Persebaya sejauh ini berjalan dengan baik. Para pemain terus berupaya menjaga kondisi dan mengikuti instruksi tim pelatih agar siap menghadapi tantangan di markas Arema FC.

Ia berharap persiapan yang telah dijalani bisa berbuah penampilan maksimal di lapangan. Menurut Malik, target tiga poin harus diperjuangkan melalui kerja keras dan semangat kolektif sepanjang pertandingan.

"Persiapan tim sejauh ini berjalan cukup baik. Semoga kami bisa menjaga kondisi ini hingga pertandingan nanti dan meraih tiga poin," pungkas Malik.