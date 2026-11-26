JawaPos.com – Persiapan Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC dalam lanjutan Super League 2026/2027 memasuki tahap penting. Pelatih Bernardo Tavares masih memantau kondisi kebugaran pemain sebelum menentukan komposisi terbaik untuk Derby Jatim, Minggu (29/11/2026).

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Laga ini bukan hanya mempertaruhkan gengsi rivalitas kedua tim, tetapi juga menjadi kesempatan penting bagi Persebaya untuk menjaga persaingan di kompetisi musim ini.

Namun, persiapan Green Force belum sepenuhnya ideal. Sejumlah pemain masih menjalani proses pemulihan sehingga tim pelatih belum bisa memastikan siapa saja yang siap tampil.

Tavares memilih tidak terburu-buru mengambil keputusan. Pelatih asal Portugal itu akan terus memantau perkembangan kondisi pemain, termasuk melihat kesiapan mereka dalam sesi latihan menjelang pertandingan.

"Menurut saya, ini merupakan pertandingan yang bagus. Namun, saat ini ada beberapa pemain yang masih dalam tahap pemulihan. Kami akan melihat bagaimana kondisi mereka besok," kata Tavares, dilansir situs resmi klub.

Tavares mengakui dirinya selalu ingin menurunkan pemain-pemain terbaik. Namun, kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih membuat keinginan tersebut tidak selalu bisa diwujudkan.

Karena itu, Persebaya juga menyiapkan alternatif dari pemain yang tersedia. Kesempatan terbuka bagi penggawa lain untuk mendapatkan kepercayaan dan mengisi posisi yang ditinggalkan rekan setimnya.

"Sebagai pelatih, kami selalu ingin menurunkan pemain-pemain terbaik. Namun, dalam situasi seperti sekarang, hal itu mungkin tidak selalu bisa dilakukan. Karena itu, kami harus memberikan kepercayaan kepada pemain lainnya," jelasnya.

Kedalaman skuad menjadi salah satu faktor penting bagi Persebaya. Setiap pemain dituntut memiliki kesiapan yang sama, mengingat pertandingan melawan Arema FC diperkirakan berlangsung dengan intensitas tinggi.

Selain konsentrasi dan kedisiplinan, kemampuan menjaga kondisi fisik sepanjang pertandingan juga akan sangat dibutuhkan.

Dari catatan pertemuan, Persebaya memiliki modal positif. Dalam 16 pertandingan terakhir melawan Arema FC, Green Force mencatatkan sembilan kemenangan. Sementara itu, Singo Edan meraih tiga kemenangan dan empat laga lainnya berakhir imbang.

Meski demikian, catatan tersebut tidak membuat Tavares merasa timnya lebih diunggulkan. Kemenangan atas Arema FC di Piala Presiden maupun kompetisi musim lalu tidak bisa menjadi jaminan hasil serupa pada pertandingan berikutnya.

"Kami pernah mengalahkan mereka di Piala Presiden dan menang di (Super League) musim lalu. Namun, itu semua sudah menjadi masa lalu. Hasil tersebut tidak menjamin apa pun untuk pertandingan berikutnya," tutur Tavares.

Sebaliknya, Tavares meminta anak asuhnya mewaspadai kepercayaan diri Arema FC. Menurut dia, sejumlah kemenangan yang diraih Singo Edan belakangan ini menjadi modal penting bagi lawan.

"Saat ini, Arema sedang memiliki kepercayaan diri yang bagus karena berhasil meraih sejumlah kemenangan. Itu yang harus kami waspadai," ungkapnya.

Dengan waktu persiapan yang semakin terbatas, Persebaya harus memaksimalkan sesi latihan dan pemulihan pemain. Keputusan akhir mengenai susunan pemain akan bergantung pada perkembangan kondisi fisik mereka menjelang pertandingan.