JawaPos.com - Danijel Loncar menyampaikan rasa terima kasih kepada Bobotoh setelah Persib Bandung mengalahkan FC Seoul dengan skor 3-1 dalam lanjutan Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026).

Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Persib menjadi juara Grup E. Maung Bandung mengoleksi 15 poin dari lima pertandingan dan sudah tidak mungkin dikejar para pesaingnya meski masih menyisakan satu laga.

Loncar menjadi salah satu pemain yang dipercaya menjaga lini belakang Persib dalam pertandingan tersebut. Bek asal Kroasia itu tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit.

Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 29 tahun tersebut mengapresiasi dukungan Bobotoh yang terus mengiringi perjuangan Persib. Ia juga menyebut kemenangan atas FC Seoul sebagai langkah penting bagi tim.

"Hari lain, kesempatan lain untuk memberikan segalanya. Tiga poin besar, posisi pertama diamankan dan satu langkah maju lagi bersama. Terima kasih kepada para penggemar kami karena telah bersama kami di setiap langkah. Dukungan kalian tidak pernah luput dari perhatian," tulis Loncar, Kamis (26/11/2026).

Sembilan Sapuan Danijel Loncar saat Hadapi FC Seoul Kontribusi Loncar terlihat dari catatan statistik pertahanannya. Berdasarkan data FotMob, ia mencatatkan sembilan aksi bertahan dan melakukan sembilan sapuan sepanjang pertandingan.

Catatan tersebut menunjukkan peran penting Loncar dalam menjaga area pertahanan Persib ketika menghadapi tekanan FC Seoul. Ia menjadi salah satu pemain yang membantu Maung Bandung mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Dari sisi duel, Loncar juga terlibat dalam perebutan bola di udara maupun di lapangan. Kehadirannya di jantung pertahanan membantu Persib meredam sejumlah upaya serangan tim asal Korea Selatan tersebut.

Persib sendiri tampil efektif dan berhasil mencetak tiga gol melalui Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Beckham Putra. FC Seoul hanya mampu membalas satu gol melalui Leonardo Ruiz.

Hasil tersebut membuat Persib menyapu bersih lima pertandingan Grup E dengan kemenangan. Mereka mengoleksi 15 poin, unggul jauh dari FC Seoul yang berada di posisi kedua dengan enam poin.

Persib masih memiliki satu pertandingan tersisa melawan wakil Vietnam, The Cong-Viettel FC, pada 2 Desember 2026. Laga tersebut tidak lagi menentukan posisi Maung Bandung sebagai juara grup.