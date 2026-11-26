JawaPos.com - Lutfi Masrohan menjadi kiper utama Persebaya Surabaya dalam dua laga terakhir yang dijalani Green Force. Yaitu saat menghadapi Java United (21/11) dan PSBS Biak (24/11). Lantas, apakah kiper 25 tahun itu akan kembali menjadi starter ketika Green Force menghadapi Arema FC, Minggu (29/11)?

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, belum bisa memberikan garansi. Dia mengatakan masih menunggu kondisi dua kiper lainnya, yakni Ernando Ari Sutyadi dan Reza Arya Pratama.

“Untuk saat ini, Ernando dan Reza masih dalam kondisi cedera,” kata Tavares setelah laga kontra PSBS Biak. Karena itu, dia masih terus memantau kondisi kedua kiper tersebut. Sebab, laga melawan Arema FC bakal berlangsung dengan tensi tinggi.

Tavares tentu ingin menurunkan kiper yang sudah berpengalaman.

“Bagi kami, sangat penting untuk melihat perkembangan kondisi pemain selama latihan. Pada akhir pekan nanti, kami akan menentukan siapa saja pemain yang bakal dibawa ke Bali,” beber pelatih berusia 46 tahun itu.

Lutfi Tampil Impresif Meski berstatus sebagai kiper ketiga, Lutfi mampu tampil apik. Dalam dua laga, dia berhasil mencatatkan satu clean sheet. Selain itu, dia juga hanya kebobolan satu gol.

Berdasarkan catatan I.League, Lutfi mampu melakukan tiga kali penyelamatan (save) dalam dua laga tersebut. Peluang Lutfi untuk melakoni debut di Derby Jawa Timur terbuka.

“Karena saat ini kami tidak memiliki banyak pemain yang tersedia akibat cedera,” beber Tavares.

Pemain Utama Lebih Bugar Beruntung, para pemain utama Green Force berada dalam kondisi yang jauh lebih bugar. Sebab, mereka tidak diturunkan dalam laga Piala Liga 2026 kontra PSBS.

Sebut saja Francisco Rivera, Miguel Pereira, Walber Mota, Gledson Paixao, Alex Martins, Toni Firmansyah, Jefferson Silva, hingga Yuran Fernandes. Para pemain tersebut dipastikan siap tempur dalam laga kontra Singo Edan.

Dalam laga kontra PSBS, Tavares memang lebih banyak menurunkan pemain muda.