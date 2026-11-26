JawaPos.com – Konflik internal Federasi Futsal Indonesia (FFI) disebut mulai berdampak terhadap sejumlah staf organisasi. Ketua Umum FFI terpilih pada 2024, Michael Victor Sianipar, mengungkapkan adanya dugaan intimidasi terhadap staf sekretariat yang masih memberikan dukungan kepadanya.

Michael mengatakan, dirinya tidak mengalami intimidasi secara langsung. Namun, dia mengaku mendengar adanya ancaman dan tekanan yang ditujukan kepada sejumlah orang di lingkungan sekretariat FFI.

"Kalau ke teman-teman di bawah, ada. Bahkan ke staf-staf sekretariat juga ada. Ada yang diancam, ada yang dibilang, 'Kamu masih sama Mike? Kamu ke sini aja. Kamu masih mau punya masa depan enggak di dunia olahraga?'" kata Michael kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Dia mengaku memiliki rekaman percakapan yang disebutnya berkaitan dengan dugaan intimidasi tersebut. Menurut Michael, sejumlah staf juga merekam kejadian yang mereka alami.

Michael menyatakan tidak gentar menghadapi tekanan yang ditujukan kepadanya. Namun, dia menyayangkan jika konflik perebutan kepemimpinan FFI justru membuat orang-orang yang tidak terlibat langsung ikut terkena dampaknya.

"Kalau tekanannya hanya ke saya, saya hadapi. Saya bukan orang yang bisa ditekan begitu saja atau diintimidasi, saya enggak takut," ujarnya.

Dia khawatir tekanan tersebut meluas kepada orang-orang di lingkungan tim nasional futsal, termasuk staf sekretariat, tim kepelatihan, hingga para pemain.

Michael pun meminta agar persoalan yang berpusat pada perebutan jabatan Ketua Umum FFI tidak mengorbankan pihak lain yang selama ini bekerja untuk perkembangan futsal Indonesia.

"Kalau mau tekan, udah tekan saya aja. Saya mah udah hadapin aja. Tapi saya menyayangkan kalau tekanan baik secara langsung ataupun tidak langsung itu dialami oleh rekan-rekan yang lain yang mungkin jadi korban, istilahnya collateral damage," tutur Michael.

Menurut dia, persoalan utama dalam konflik tersebut berkaitan dengan perebutan kursi kepemimpinan FFI. Michael menilai tekanan terhadap staf justru berpotensi memperluas dampak konflik ke lingkungan organisasi yang lebih luas.

Dia berharap polemik tersebut dapat segera diselesaikan tanpa menimbulkan lebih banyak korban.

"Targetnya kursinya, tapi jangan terlalu banyak korban. Itu aja pesan saya," kata Michael.

Sebagaimana diketahui, konflik internal FFI mencuat setelah PSSI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada 12 November 2026. Melalui keputusan tersebut, PSSI memberhentikan Michael dari jabatan Ketua Umum FFI dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Keputusan itu diambil setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) dari anggota FFI. Michael mempersoalkan keputusan tersebut karena menilai prosedur pemberhentiannya tidak sesuai dengan statuta dan aturan organisasi.

Michael kemudian melaporkan persoalan tersebut kepada Komite Etik PSSI. Dia dijadwalkan memenuhi panggilan komite tersebut pada Jumat (27/11/2026).