JawaPos.com – Kisruh internal Federasi Futsal Indonesia (FFI) dikhawatirkan berdampak terhadap kondisi psikologis pemain dan pelatih Timnas Futsal Indonesia. Mantan Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menilai polemik kepengurusan yang belum selesai bisa mengganggu konsentrasi tim nasional.

Michael bahkan menyebut pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, turut merasakan tekanan akibat situasi tersebut. Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu hal paling mengkhawatirkan di tengah persiapan tim menghadapi agenda internasional.

"Mungkin yang saya bisa bagikan di sini adalah Coach Hector itu juga mengalami apa istilahnya tuh, mental health gitu. Dan itu yang paling mengkhawatirkan bagi saya," kata Michael kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Ia juga mempertanyakan dampak pemberitaan mengenai konflik federasi terhadap para pemain. Michael menduga situasi tersebut bisa memunculkan kebingungan di kalangan pemain maupun tim pelatih mengenai kondisi organisasi yang menaungi mereka.

"Apakah tim kepelatihan timnas kita, pemain-pemain timnas kita juga kan pasti baca berita seperti ini. Dan saya yakin mereka juga bertanya-tanya: yang benar siapa, yang salah siapa, terus kita gimana, dan seterusnya," tambahnya.

Kekhawatiran Michael muncul di tengah perkembangan positif Timnas Futsal Indonesia. Ia menyinggung mentalitas petarung yang selama ini dibangun para pemain, termasuk ketika skuad Garuda mampu mengalahkan tim-tim kuat Asia seperti Jepang dan Iran pada Piala Asia Futsal.

Menurut Michael, mentalitas tersebut merupakan modal penting yang dibangun melalui proses panjang. Ia khawatir konflik di tingkat elite federasi justru mengganggu kepercayaan diri dan fokus para pemain.

"Yang saya khawatirkan, baik itu tim kepelatihan ataupun pemain-pemain timnas, apakah mental mereka juga mulai bertanya-tanya, ada rasa ragu: apa sih futsal Indonesia? Kita bangun mahal-mahal, bagus-bagus ini apa gitu, kita mau jadi apa, mau ke mana gitu," ucap Michael.

Karena itu, ia berharap persoalan internal FFI segera diselesaikan. Menurutnya, konflik yang berkepanjangan tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perebutan kepemimpinan, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap pemain dan pelatih tim nasional.

"Makanya saya juga berharap jangan sampai berkepanjangan karena tekanannya bukan cuma saya merasakan, tapi banyak orang," pungkasnya.

Polemik kepemimpinan FFI bermula setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) dari anggota federasi. Menindaklanjuti permohonan tersebut, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.

Penunjukan Vivin tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

PSSI kemudian menjadwalkan KLB FFI pada 11 Desember 2026 untuk memilih ketua umum definitif. Namun, keputusan pemberhentian Michael dan penunjukan Vivin memicu keberatan dari pihak Michael yang menilai proses tersebut tidak sesuai dengan aturan organisasi.