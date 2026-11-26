JawaPos.com – Michael Victor Sianipar memastikan tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember 2026. Ia menilai kongres tersebut ilegal karena dianggap tidak sesuai dengan statuta organisasi.

Michael menegaskan, proses yang dinilainya cacat prosedur tidak akan menghasilkan kepengurusan yang sah. Karena itu, ia memilih tidak terlibat dalam kontestasi pemilihan ketua umum mendatang.

“KLB ilegal hanya akan melahirkan kepengurusan yang ilegal. Saya daftar ke sana, saya terpilih pun, justru saya jadi ilegal dong. Ya saya enggak masuk lah, begitu,” kata Michael kepada pewarta di Jakarta, Kamis (26/11/2026).

PSSI sebelumnya memberhentikan Michael dari jabatan Ketua Umum FFI periode 2024–2028 melalui Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada 12 November 2026. Keputusan tersebut diambil setelah 48 anggota FFI mendorong penyelenggaraan KLB.

Sebagai pengganti Michael, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI hingga terpilihnya ketua umum definitif.

Meski telah diberhentikan, Michael masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dalam KLB mendatang. Namun, ia tidak tertarik mengikuti proses tersebut karena tetap mempersoalkan keabsahan penyelenggaraan kongres.

“Jadi bagi saya agak aneh justru kalau saya daftar karena itu KLB jelas-jelas ilegal. Dan kalau ada pihak-pihak yang mau mendaftar, ya silakan daftar KLB ilegal,” terang dia.

Michael juga mengingatkan pihak-pihak yang berniat mengikuti pemilihan agar mempertimbangkan konsekuensi dari proses yang menurutnya bermasalah tersebut.

“Tapi saya akan bilang, ya siap-siap saja Anda menjadi pengurus yang ilegal juga, dan tidak selesai-selesai, dan sangat disayangkan,” pungkas Michael.

Di sisi lain, Komite Pemilihan FFI menegaskan proses pencalonan terbuka bagi seluruh pihak yang memenuhi persyaratan, termasuk Michael. Ketua Komite Pemilihan, Amir Burhannudin, menyatakan pihaknya menjalankan tahapan KLB berdasarkan surat keputusan PSSI.

Komite Pemilihan juga menetapkan syarat dukungan minimal 20 suara dari total 60 pemilik suara. Dukungan tersebut harus berasal dari unsur Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan klub.

Sementara itu, PSSI telah membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan untuk mempersiapkan KLB. Komite Pemilihan dipimpin Amir Burhannudin dengan anggota Sofyan Lestaluhu, Rizky Fatmala, Wahyu Gunawan, dan Andhika Amorinno.

Adapun Komite Banding Pemilihan diketuai Gusti Randa. Anggotanya terdiri dari Diego Saputra, Ikhsan Akbar, Nasser, dan Rendra Nugraha Ramadhan.