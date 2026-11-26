JawaPos.com – Luka Menalo sedang menikmati periode terbaiknya bersama Persib Bandung. Winger asal Bosnia-Herzegovina itu kembali mencetak gol saat Maung Bandung mengalahkan FC Seoul dengan skor 3-1 dalam lanjutan Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026) malam. Menalo mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-41 sekaligus membawa Persib kembali unggul setelah FC Seoul menyamakan kedudukan.

Gol tersebut menambah catatan impresif Menalo dalam sepekan terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis (26/11/2026), pemain berusia 30 tahun itu mengungkapkan kebahagiaannya atas pencapaian bersama Persib.

"Tiga kompetisi, tiga kemenangan, tiga gol dan dua assist dalam tujuh hari. Pekan yang istimewa dengan seragam biru, tetapi yang terbaik masih akan datang," tulis Menalo.

Dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi, Menalo memang tampil produktif. Ia lebih dulu mencetak gol dan menyumbangkan assist saat Persib menghadapi Shan United di ASEAN Club Championship.

Kontribusinya berlanjut ketika Persib mengalahkan Bali United di Super League. Menalo kembali mencetak gol sekaligus memberikan satu assist sebelum akhirnya turut membobol gawang FC Seoul.

Saat menghadapi wakil Korea Selatan tersebut, Menalo tampil sebagai starter di sisi kanan lini serang. Ia bermain selama 65 menit sebelum digantikan Uilliam Barros.

Efektivitas Menalo juga terlihat dari catatan statistik pertandingan. Berdasarkan data FotMob, ia hanya melepaskan satu tembakan dan berhasil mengubahnya menjadi gol.

Gol ke gawang FC Seoul menjadi tambahan penting bagi Menalo di kompetisi Asia. Ia kini telah mengoleksi dua gol bersama Persib di ACL Two.