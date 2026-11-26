JawaPos.com – Joaquin Gomez Blanco tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah kembali dipercaya menangani Borneo FC Samarinda. Pelatih asal Spanyol itu mengaku memiliki ikatan khusus dengan Pesut Etam dan merasa masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan sejak periode pertamanya di Samarinda.

Borneo FC resmi menunjuk Gomez sebagai pelatih kepala untuk melanjutkan perjalanan tim di Super League 2026/2027. Ini menjadi kesempatan kedua bagi pelatih tersebut setelah sebelumnya menangani Pesut Etam pada paruh kedua musim 2024/2025.

Gomez menyambut kepercayaan manajemen dengan penuh antusias. Ia ingin melanjutkan fondasi yang pernah dibangun bersama tim sekaligus membawa Borneo FC meraih pencapaian lebih baik.

"Saya sangat, sangat bahagia bisa kembali ke Borneo FC. Klub ini terasa begitu spesial bagi saya. Saya merasa masih ada pekerjaan yang belum kami selesaikan," ujar Gomez seperti dilansir iLeague.

Gomez juga menyampaikan pesan kepada para pendukung Borneo FC. Ia berjanji mengerahkan kemampuan terbaik, energi, dan semangatnya demi memberikan hasil yang bisa dibanggakan masyarakat Samarinda.

Ada satu kenangan dari periode pertamanya yang masih membekas dalam ingatan Gomez. Momen itu berkaitan dengan suasana Stadion Segiri ketika suporter menyanyikan lagu Sweet Home Alabama milik Lynyrd Skynyrd.

Lagu tersebut identik dengan pendukung Pesut Etam dan kerap menjadi bagian dari atmosfer pertandingan di Stadion Segiri. Bagi Gomez, pengalaman itu memiliki makna tersendiri.

Bahkan, ketika berada jauh dari Samarinda, mendengar lagu tersebut bisa langsung mengingatkannya kepada suasana stadion dan dukungan suporter Borneo FC.

Ia berharap atmosfer serupa kembali hadir dalam pertandingan mendatang. Menurut Gomez, dukungan suporter merupakan bagian penting dari perjalanan klub, bukan semata-mata karena dirinya kembali dipercaya menjadi pelatih.

"Kami tentunya membutuhkan bantuan kalian. Ketika bekerja bersama, kita akan jauh lebih kuat. Ini klub kalian, ini tim kalian, ini rumah kalian. Sampai bertemu lagi di Segiri. Manyala!" tuturnya.

Pada periode pertamanya, Gomez ditunjuk menggantikan Pieter Huistra ketika Borneo FC berada di papan tengah klasemen musim 2024/2025. Ia kemudian mampu membawa perubahan dalam performa tim.

Dari 16 pertandingan liga di bawah arahannya, Borneo FC mencatatkan sembilan kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan. Tambahan 30 poin mengantarkan Pesut Etam mengakhiri kompetisi di peringkat kelima.

Jika termasuk ASEAN Club Championship, Gomez memimpin Borneo FC dalam 18 pertandingan dengan rata-rata 1,83 poin per laga.

Kini, Gomez kembali mendapatkan kesempatan setelah Borneo FC berpisah dengan Sergio Farias karena alasan keluarga. Tantangan baru sudah menanti, tetapi ia memiliki pengalaman dari periode sebelumnya.