JawaPos.com - Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic menegaskan timnya akan mengandalkan kekuatan kolektif saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-11 BRI Super League di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11) pukul 19.00 WIB, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi I.League, Kamis, Joksic menyatakan seluruh elemen di dalam tim memiliki peran penting untuk mengamankan hasil terbaik pada laga tandang tersebut.

Saat ini, skuad Garudayaksa FC tercatat diperkuat oleh tiga pemain yang pernah berseragam Persija Jakarta, yakni Paulo Ricardo, Ryo Matsumura, dan Alfriyanto Nico.

Joksic menegaskan akan melibatkan seluruh pemainnya untuk meraih hasil maksimal dan tidak ambil pusing dengan kekalahan saat uji coba pramusim melawan Persija.

"Kami akan melakukan segala upaya agar bisa memainkan pertandingan dengan baik. Sebelumnya, kami pernah menjalani pertandingan persahabatan melawan mereka dan kalah. Namun, itu tidak menjadi masalah," kata Joksic.

Garudayaksa FC datang dengan modal positif usai mencatat empat kemenangan beruntun, termasuk menang 2-0 atas PSS Sleman di I.League Cup.

Sebaliknya, tuan rumah Persija asuhan Shin Tae-yong juga dalam tren bagus usai menang telak 7-0 atas Sumsel United termasuk berkat trigol Eksel Runtukahu.

Menilai Persija bersama Persib Bandung sebagai salah satu tim terbaik musim ini, Joksic sadar timnya tidak diunggulkan (underdog).

Ia pun meminta para pemainnya untuk tetap menikmati jalannya laga di tengah stadion yang diprediksi akan dipadati suporter tuan rumah.