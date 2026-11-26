JawaPos.com - Perjalanan Hugo Samir bersama Borneo FC Samarinda di BRI Super League 2026/27 mulai menunjukkan perkembangan positif. Penyerang muda berusia 21 tahun tersebut perlahan mendapatkan kepercayaan lebih besar dan menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan tampil di tengah padatnya jadwal Pesut Etam musim ini.

Putra mantan pelatih Timnas Indonesia, Jacksen F. Tiago, itu tercatat sudah tampil dalam sembilan pertandingan BRI Super League 2026/27. Dari total 355 menit bermain, Hugo berhasil menyumbangkan satu gol untuk tim berjuluk Pesut Etam tersebut.

Kesempatan bermain yang didapatkannya tidak hanya terbatas di kompetisi domestik. Hugo juga sudah mencatatkan tiga penampilan di ajang internasional, masing-masing dua kali di AFC Challenge League dan satu kali di ASEAN Club Championship.

Kesempatan kembali menunjukkan kemampuannya akan hadir saat Borneo FC menghadapi Persita Tangerang dalam pertandingan tunda pekan keenam BRI Super League 2026/27. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/11).

Hugo dipastikan masuk dalam rencana permainan Borneo FC setelah mengikuti sesi konferensi pers sebelum pertandingan atau pre-match press conference. Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemain yang menghadiri agenda tersebut diproyeksikan tampil sebagai starter, kecuali terdapat kondisi tertentu seperti cedera atau sakit menjelang pertandingan.

Menghadapi Persita, pemain bernomor punggung 18 itu menegaskan bahwa seluruh pemain Borneo FC sudah berada dalam kondisi siap. Baginya, pertandingan kandang kali ini memiliki arti penting karena tim membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Saat ini, Borneo FC masih berada di peringkat ke-12 dengan koleksi 11 poin dari sembilan pertandingan. Kemenangan atas Persita pun menjadi target yang ingin diwujudkan di hadapan pendukung sendiri.

"Kita sudah siap untuk pertandingan ini. Kita selalu siap untuk semua pertandingan karena semua pertandingan bagi kita itu penting. Terlebih kita bermain di rumah, kita ingin mendapatkan tiga poin di sini," ujar Hugo.

Hugo juga mengaku bersyukur dengan kesempatan bermain yang diberikan kepadanya musim ini. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan kemampuan, terlebih Borneo FC sedang menjalani musim yang cukup padat dengan mengikuti empat kompetisi sekaligus.

Sebagai pemain muda, kesempatan tampil secara reguler tentu menjadi pengalaman berharga bagi Hugo. Ia pun berusaha membalas kepercayaan tersebut dengan memberikan kemampuan terbaik setiap kali mendapatkan kesempatan turun ke lapangan.

"Tentunya sebagai pemain muda, saya sangat bersyukur dan senang sekali karena di musim ini kita mengikuti hingga empat kompetisi. Kesempatan saya bisa bermain itu sangat memotivasi saya, karena sebelumnya saya tidak banyak mendapatkan kesempatan, dan di sini saya bisa mendapatkannya," tuturnya.

Meski demikian, Hugo menyadari bahwa tempat di tim utama tidak bisa didapatkan dengan mudah. Persaingan antarpemain di dalam skuat berjalan ketat sehingga setiap kesempatan harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

Ia juga menghormati keputusan pelatih dalam menentukan komposisi sebelas pemain pertama. Baginya, persaingan yang sehat menjadi bagian penting dari perjuangan tim untuk mendapatkan hasil terbaik.

"Tapi itu semua karena perjuangan kita di dalam tim yang sangat sengit. Kita saling bersaing secara sehat dengan sangat ketat, hingga akhirnya pelatih yang menentukan siapa sebelas pemain pertama yang turun, dan itu pasti keputusan yang terbaik dari pelatih," tutupnya.