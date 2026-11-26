JawaPos.com - Manajemen Borneo FC Samarinda kembali melakukan perubahan di kursi pelatih menjelang menghadapi Persita Tangerang dalam laga tunda pekan keenam BRI Super League 2026/27. Keputusan mengejutkan diambil dengan mengakhiri kerja sama bersama Sergio Farias dan menunjuk Joaquin Gomez Blanco sebagai penggantinya.

Pergantian tersebut diumumkan melalui media sosial resmi klub pada Kamis (26/11). Sergio Farias yang baru diperkenalkan pada 10 November 2026 untuk menggantikan Mauro Jeronimo, harus mengakhiri masa tugasnya setelah hanya 15 hari bersama Pesut Etam.

Dalam pengumuman tersebut, Borneo FC menyebut perpisahan dengan pelatih asal Brasil itu dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Alasan keluarga menjadi salah satu pertimbangan di balik keputusan tersebut.

Masa kerja Farias bersama Borneo FC memang terbilang sangat singkat. Selama kurang lebih dua pekan, ia hanya sempat memimpin satu pertandingan, yakni ketika Pesut Etam menghadapi Manila Digger dalam ajang ASEAN Club Championship pada 18 November 2026.

Pada pertandingan tersebut, Borneo FC berhasil meraih kemenangan. Namun, Farias tidak lagi terlihat di bangku cadangan ketika tim bermain imbang tanpa gol melawan Isenmulang Kalteng FC dalam lanjutan BRI Super League.

Saat itu, posisi pelatih di pinggir lapangan diambil alih oleh caretaker Dimas Agung Prasetyawan yang sehari-hari bertugas sebagai pelatih fisik. Situasi tersebut kemudian berlanjut dengan pengumuman resmi mengenai berakhirnya kerja sama antara Farias dan klub.

Tidak membutuhkan waktu lama, manajemen Borneo FC langsung menentukan sosok pengganti. Joaquin Gomez Blanco dipercaya kembali menukangi Pesut Etam setelah sebelumnya pernah menangani klub asal Samarinda tersebut pada paruh kedua musim 2024/25.

Nama Gomez tentu bukan sosok asing bagi pendukung Borneo FC. Ia memiliki catatan cukup positif ketika datang menggantikan Pieter Huistra pada pertengahan musim BRI Liga 1 2024/25.

Ketika itu, Borneo FC sedang mengalami penurunan performa dan tertahan di papan tengah klasemen, tepatnya di sekitar peringkat ke-10 hingga ke-12. Kehadiran Gomez perlahan membawa perubahan terhadap perjalanan tim.

Dari 16 pertandingan liga yang dipimpinnya, Borneo FC berhasil meraih sembilan kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan. Tambahan 30 poin tersebut membuat Pesut Etam mampu memperbaiki posisi hingga finis di peringkat kelima.

Jika menghitung seluruh kompetisi, termasuk ASEAN Club Championship, Gomez tercatat menangani Borneo FC dalam 18 pertandingan dengan rata-rata 1,83 poin per laga.

Kini, pelatih asal Spanyol tersebut kembali mendapatkan kepercayaan untuk menangani Pesut Etam. Tantangannya tidak ringan karena ia harus segera beradaptasi dengan kondisi tim dan melanjutkan persaingan di BRI Super League 2026/27.

Melalui pengumuman resminya, Borneo FC juga menyampaikan harapan besar terhadap era baru bersama Gomez.