JawaPos.com - Borneo FC akan menghadapi Persita Tangerang dalam laga tunda pekan keenam BRI Super League 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/11/2026) pukul 15.30 WIB ini diprediksi berjalan ketat.

Kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Borneo FC memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Persita Tangerang datang dengan motivasi untuk membawa pulang poin dari markas Pesut Etam.

Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, Borneo FC sebenarnya lebih diunggulkan. Dari lima pertemuan terakhir, klub berjuluk Pesut Etam tersebut berhasil meraih tiga kemenangan. Persita hanya mencatatkan satu kemenangan, sedangkan satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Meski demikian, catatan tersebut belum tentu menjadi gambaran kekuatan kedua tim saat ini. Borneo FC justru sedang berusaha menemukan kembali konsistensi permainan setelah melewati beberapa pertandingan dengan hasil yang belum sepenuhnya memuaskan.

Dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, Borneo FC mengumpulkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil imbang tanpa gol melawan Isenmulang Kalteng FC pada akhir pekan lalu menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Situasi di kursi kepelatihan juga menjadi perhatian. Sergio Farias resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala pada 10 November 2026. Namun, pelatih asal Brasil tersebut belum bisa mendampingi tim dalam pertandingan terakhir karena proses administrasi pengesahannya di I.League belum rampung.

Borneo FC saat itu masih ditangani caretaker Dimas Agung Prasetyawan. Kini, Pesut Etam diharapkan bisa menunjukkan perkembangan permainan saat menghadapi Persita, terutama dalam membangun serangan dan memaksimalkan peluang di depan gawang.

Di sisi lain, Persita Tangerang juga memiliki modal yang cukup untuk memberikan perlawanan. Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, tim asuhan Carlos Pena mencatatkan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Persita masih memiliki peluang untuk bersaing dengan tim-tim papan atas. Lawatan ke Samarinda pun menjadi kesempatan bagi Pendekar Cisadane untuk mendapatkan tambahan poin sekaligus menjaga persaingan di klasemen.

Persita diperkirakan tidak akan bermain terlalu terbuka. Disiplin dalam bertahan dan memanfaatkan peluang melalui serangan balik bisa menjadi strategi untuk menghadapi tekanan tuan rumah.

Sebanyak 23 pemain dibawa Persita dalam lawatan ke Samarinda. Namun, mereka belum bisa diperkuat Aleksa Andrejic. Penyerang asal Serbia tersebut memang sudah pulih dari cedera, tetapi belum tersedia untuk pertandingan kali ini.

Dengan materi pemain yang dimiliki, Persita tetap mempunyai sejumlah opsi untuk merepotkan pertahanan Borneo FC. Kemampuan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan akan menjadi faktor penting bagi tim tamu.

Borneo FC tentu tidak ingin kembali kehilangan poin di kandang. Dukungan suporter di Stadion Segiri diharapkan bisa memberikan tambahan motivasi bagi Pesut Etam untuk mengambil inisiatif serangan sejak menit awal.

Namun, Persita memiliki potensi untuk memanfaatkan celah di lini belakang tuan rumah. Jika mampu menjaga kedisiplinan dan bermain efektif ketika mendapatkan peluang, tim tamu berpeluang membawa pulang hasil positif.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan ini diperkirakan berlangsung cukup seimbang. Borneo FC memiliki keuntungan kandang dan rekor pertemuan yang lebih baik, tetapi Persita bisa memberikan kejutan.