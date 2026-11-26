JawaPos.com – I.League memberikan penjelasan mengenai hadiah juara Persib Bandung pada kompetisi musim 2025/2026 yang hingga kini belum dicairkan. Operator kompetisi tersebut menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab I.League dan tidak berkaitan dengan BRI selaku sponsor utama.

Persoalan ini sebelumnya menjadi perhatian publik, terutama pendukung Persib Bandung yang mempertanyakan kepastian pembayaran hadiah tersebut. Bahkan, akun Instagram resmi BRI sempat dibanjiri ribuan komentar dari Bobotoh yang meminta kejelasan mengenai kewajiban sponsor terhadap klub berjuluk Maung Bandung itu.

Sejumlah komentar mempertanyakan apakah BRI belum memenuhi komitmennya sebagai sponsor utama kompetisi. Situasi tersebut kemudian memunculkan persepsi bahwa belum cairnya hadiah juara Persib berkaitan dengan persoalan pembayaran dari pihak bank pelat merah tersebut.

Menanggapi hal itu, I.League memastikan BRI telah menuntaskan seluruh kewajiban kerja samanya sesuai kesepakatan. Dengan demikian, sponsor utama kompetisi tersebut tidak memiliki tunggakan ataupun tanggung jawab yang belum diselesaikan terkait pembayaran hadiah juara musim 2025/2026.

I.League juga menegaskan bahwa BRI telah menjalankan komitmennya secara profesional. Operator kompetisi itu bahkan memberikan apresiasi atas dukungan sponsor utama yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan industri sepak bola nasional.

“Secara khusus, kami menegaskan bahwa BRI sebagai title sponsor telah memenuhi seluruh kewajiban dan komitmen kerja samanya secara penuh, tepat waktu, dan profesional sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terdapat kewajiban maupun tanggung jawab BRI yang tertunda terkait penyelesaian hadiah juara kompetisi musim 2025/26,” bunyi keterangan I.League di laman resminya, dikutip Kamis (26/11).

I.League pun menjelaskan bahwa belum cairnya hadiah juara Persib berkaitan dengan mekanisme pengelolaan keuangan kompetisi. Setiap sumber pendanaan yang diterima operator liga memiliki alokasi serta peruntukan anggaran masing-masing sehingga tidak seluruhnya dapat dikaitkan secara langsung.

Kondisi tersebut membuat penyelesaian hadiah kepada klub tidak bisa disamakan dengan proses pemenuhan kewajiban dari satu sponsor tertentu. I.League menekankan bahwa pembayaran hadiah juara merupakan tanggung jawab mereka sebagai operator kompetisi, bukan tanggung jawab BRI.

“Perlu kami jelaskan bahwa dalam tata kelola komersial kompetisi, setiap sumber pendanaan memiliki alokasi dan peruntukan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyelesaian kewajiban kepada klub merupakan tanggung jawab I.League sebagai operator kompetisi dan tidak berkaitan dengan pemenuhan komitmen dari pihak sponsor,” tulis I.League.

Di sisi lain, I.League memastikan tetap bertanggung jawab atas hak finansial Persib sebagai juara kompetisi musim lalu. Mereka berjanji terus mengupayakan penyelesaian pembayaran hadiah tersebut agar bisa segera diterima oleh klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat itu.