JawaPos.com — Ricky Pratama mencetak hattrick pertamanya bersama Persebaya Surabaya saat Green Force menghancurkan PSBS Biak dengan skor 5-0 pada pertandingan Grup G I.League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa (24/11/2026).

Tiga gol pemain asal Sidoarjo itu menjadi suntikan kepercayaan diri menjelang Derbi Jawa Timur melawan Arema FC, Minggu (29/11/2026).

Kemenangan telak tersebut sekaligus mengakhiri catatan empat pertandingan beruntun tanpa kemenangan yang sebelumnya membayangi Persebaya Surabaya.

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Hasil ini menjadi bekal penting bagi skuad asuhan Bernardo Tavares untuk kembali bersaing di Super League 2026/2027. Selain tiga gol Ricky Pratama, dua gol lainnya disumbangkan Saddil Ramdhani dan Alfan Suaib.

Produktivitas lima gol dalam satu pertandingan memperlihatkan kemampuan lini serang Green Force ketika mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan. Namun, perhatian utama tertuju kepada Ricky Pratama yang tampil sebagai penyerang dalam pertandingan tersebut.

Kepercayaan Bernardo Tavares dijawab dengan penampilan impresif sekaligus pencapaian personal yang belum pernah dirasakannya sejak bergabung dengan Persebaya Surabaya.

Hattrick Perdana Ricky Pratama Dipersembahkan untuk Siapa?

Ricky Pratama mempersembahkan hattrick pertamanya bersama Persebaya Surabaya untuk keluarga, calon istri, dan seluruh rekan setim.

Pemain asal Sidoarjo tersebut menganggap pencapaian individualnya tidak terlepas dari kerja keras seluruh anggota tim sepanjang pertandingan menghadapi PSBS Biak.

"Pastinya saya sangat bersyukur bisa mencetak hattrick pertama kali. Tiga gol ini saya persembahkan untuk keluarga, calon istri, dan seluruh tim Persebaya yang sudah bekerja keras bersama-sama," ucap Ricky saat ditemui JawaPos.com di Mixed Zone Gelora Bung Tomo, Selasa (24/11/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan besarnya makna tiga gol yang dicetak Ricky dalam pertandingan I.League Cup 2026/2027.

Bukan sekadar menambah koleksi gol pribadi, penampilan itu juga menjadi pembuktian kemampuannya memberikan kontribusi ketika mendapatkan kesempatan bermain.

Apalagi, Ricky berhasil mencetak hattrick di tengah kebutuhan Persebaya Surabaya untuk kembali menemukan kemenangan.

Situasi tersebut membuat kontribusinya semakin berarti karena hadir pada momentum penting menjelang pertandingan menghadapi rival regional.

Bagi Ricky, dukungan keluarga dan calon istri menjadi bagian dari kebahagiaan yang ingin dibagikannya setelah pertandingan.

Sementara itu, apresiasi kepada rekan setim menunjukkan pentingnya kerja sama dalam menghasilkan kemenangan besar di Stadion Gelora Bung Tomo.

Mengapa Bernardo Tavares Memasang Ricky Pratama sebagai Penyerang?

Bernardo Tavares memberikan kepercayaan kepada Ricky Pratama untuk bermain sebagai penyerang ketika Persebaya Surabaya menghadapi PSBS Biak.

Keputusan tersebut menghasilkan tiga gol sekaligus memperlihatkan fleksibilitas pemain yang belakangan lebih sering menempati posisi sayap atau gelandang serang.

Menariknya, posisi penyerang sebenarnya bukan pengalaman baru bagi Ricky dalam perjalanan karier profesionalnya.

Pemain asal Sidoarjo itu mengungkapkan pernah menjalankan peran serupa sekitar dua hingga tiga tahun sebelumnya.

"Terakhir kali saya bermain sebagai penyerang sekitar dua atau tiga tahun lalu. Sebelumnya, saya memang lebih sering dimainkan di posisi sayap atau gelandang," jelasnya.

Pengalaman tersebut membantu Ricky memahami tuntutan permainan ketika kembali ditempatkan sebagai ujung tombak serangan.

Meski sudah cukup lama tidak menjalankan peran tersebut, ia mampu menjawab kebutuhan tim melalui kontribusi langsung di papan skor.

Fleksibilitas posisi menjadi nilai tambahan bagi Persebaya Surabaya yang membutuhkan variasi dalam menyusun komposisi pemain.

Kehadiran Ricky sebagai alternatif penyerang memberikan pilihan berbeda bagi Bernardo Tavares dalam menentukan strategi pertandingan berikutnya.

"Bagi saya, di posisi mana pun pelatih menempatkan, saya akan selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik untuk tim," tuturnya.

Komitmen tersebut menjadi gambaran kesiapan Ricky menerima berbagai tanggung jawab yang diberikan tim pelatih.

Baginya, kesempatan bermain harus dimaksimalkan tanpa menjadikan perubahan posisi sebagai hambatan untuk memberikan kontribusi.

Empat Laga Tanpa Kemenangan Berakhir, Apa Dampaknya bagi Green Force?

Kemenangan 5-0 atas PSBS Biak mengakhiri periode empat pertandingan beruntun tanpa kemenangan yang dialami Persebaya Surabaya.

Hasil tersebut menjadi dorongan psikologis penting bagi para pemain setelah melewati rangkaian pertandingan dengan hasil kurang memuaskan.

Ricky Pratama menilai kemenangan itu mampu mengembalikan kepercayaan diri seluruh anggota tim menjelang agenda berikutnya.

Ia berharap performa positif di I.League Cup dapat diteruskan ketika Green Force kembali bertanding dalam kompetisi Super League.

"Kemenangan ini tentu menjadi modal positif untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kami sudah cukup lama tidak merasakan kemenangan, sehingga hasil ini bisa membangkitkan kembali kepercayaan diri seluruh pemain," tandasnya.

Selain mengakhiri tren negatif, kemenangan tersebut memberikan kesempatan kepada Persebaya Surabaya untuk memperbaiki suasana internal tim.

Para pemain kini memiliki modal positif setelah berhasil mencetak lima gol tanpa kebobolan dalam satu pertandingan.

Meski demikian, kemenangan besar di kompetisi berbeda belum otomatis menjamin hasil serupa ketika menghadapi lawan berikutnya.

Green Force tetap membutuhkan konsistensi, terutama ketika kembali menghadapi persaingan ketat di Super League 2026/2027.

Derbi Jatim Melawan Arema FC, Mampukah Ricky Pratama Kembali Bersinar?

Persebaya Surabaya dijadwalkan menghadapi Arema FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027, Minggu (29/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Pertandingan bertajuk Derbi Jawa Timur tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, dengan Arema FC bertindak sebagai tuan rumah.

Pertemuan tersebut menjadi ujian berikutnya bagi Persebaya Surabaya setelah keberhasilan mengalahkan PSBS Biak dengan lima gol tanpa balas.

Green Force memiliki kesempatan membuktikan kebangkitan mereka tidak hanya terjadi dalam pertandingan I.League Cup.

Performa Ricky Pratama juga menghadirkan opsi menarik bagi Bernardo Tavares dalam menyusun kekuatan lini depan menghadapi Arema FC.

Hattrick melawan PSBS Biak menjadi bukti terbaru kemampuannya ketika dipercaya menjalankan tugas sebagai penyerang.

Namun, keputusan mengenai posisi Ricky pada Derbi Jawa Timur tetap berada di tangan tim pelatih.

Yang jelas, pemain asal Sidoarjo tersebut sudah menyampaikan kesiapannya memberikan kemampuan terbaik di posisi mana pun.

Derbi Jawa Timur pun menjadi momentum penting untuk menguji kepercayaan diri yang baru dibangun Persebaya Surabaya.