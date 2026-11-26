JawaPos.com – Pertandingan Putra Sang Fajar FC kontra Persibo Bojonegoro pada pekan keempat Grup B Liga Nusantara 2026/27 akan menjadi laga spesial bagi Fajar Ihsanudin. Gelandang berusia 22 tahun itu bakal berhadapan dengan mantan klub yang pernah dibelanya pada musim lalu.

Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Soepriadi, Kota Blitar, Kamis (26/11). Selain menjadi kesempatan untuk melanjutkan tren kemenangan, pertandingan ini juga menghadirkan momen reuni bagi Fajar yang kini memperkuat Putra Sang Fajar FC.

Fajar Ihsanudin bukan sosok asing bagi Persibo Bojonegoro. Pemain jebolan Persib Bandung U-20 tersebut sempat menjadi bagian dari skuad Laskar Angling Darma pada musim lalu. Pengalamannya bersama Persibo tentu membuat pertandingan kali ini memiliki arti tersendiri.

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Meski demikian, Fajar tidak ingin terlalu larut dengan cerita masa lalunya. Saat ini, fokus utamanya adalah memberikan kontribusi maksimal untuk Putra Sang Fajar FC. Ia ingin membantu tim barunya mempertahankan performa positif sekaligus mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Pemain yang juga pernah memperkuat Persela Lamongan itu memiliki motivasi besar untuk membawa Putra Sang Fajar FC meraih kemenangan keempat secara beruntun. Baginya, hasil positif dalam pertandingan ini akan menjadi modal penting untuk menjaga posisi tim di papan atas klasemen.

Putra Sang Fajar FC memang sedang menikmati awal musim yang cukup menjanjikan. Tim besutan Agus Sugeng Riyanto tersebut berhasil menyapu bersih tiga pertandingan pertama dengan kemenangan.

Tambahan tiga poin dari pertandingan melawan Persibo akan membuat mereka semakin kokoh di puncak klasemen sementara Grup B. Saat ini, Putra Sang Fajar FC mengoleksi sembilan poin dan belum kehilangan angka dalam tiga laga yang sudah dimainkan.

Produktivitas lini depan juga menjadi salah satu kekuatan mereka. Striker senior Johan Yoga Utama sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan koleksi empat gol.

Catatan tersebut menjadi modal tersendiri bagi Putra Sang Fajar FC untuk menghadapi Persibo. Namun, mereka tetap perlu menjaga konsentrasi karena pertandingan melawan mantan klub Fajar bukan sekadar soal reuni, melainkan juga kesempatan untuk mempertahankan dominasi di Grup B.

Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan tambahan. Dengan dukungan suporter dan kepercayaan diri setelah meraih tiga kemenangan, Putra Sang Fajar FC berharap bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya.