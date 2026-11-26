JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi persoalan transisi bertahan menjelang derbi Jawa Timur melawan Arema FC dalam lanjutan Super League 2026/2027.

Pelatih Bernardo Tavares menilai ambisi pemain mencetak gol terkadang membuat organisasi pertahanan kehilangan keseimbangan, sehingga Green Force rentan menghadapi serangan balik ketika kehilangan penguasaan bola.

Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus evaluasi tim pelatih setelah melihat penampilan Persebaya Surabaya dalam beberapa pertandingan terakhir.

Bernardo Tavares ingin anak asuhnya lebih disiplin menjaga posisi, terutama ketika serangan yang dibangun gagal menghasilkan gol. Pelatih asal Portugal itu sebenarnya melihat Persebaya Surabaya memiliki kemampuan menjaga organisasi pertahanan dengan baik.

Catatan clean sheet pada musim lalu maupun sejumlah pertandingan sebelumnya menjadi bukti pentingnya keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Namun, keinginan besar mencetak gol justru terkadang membuat para pemain terlalu jauh meninggalkan posisi idealnya.

Situasi tersebut membuka ruang bagi lawan untuk melancarkan serangan balik melalui celah antarlini maupun area belakang pertahanan.

Mengapa Transisi Bertahan Persebaya Surabaya Menjadi Masalah?

Bernardo Tavares menilai persoalan transisi bertahan Persebaya Surabaya muncul ketika terlalu banyak pemain bergerak maju untuk membantu serangan.

Akibatnya, jarak antarpemain menjadi terlalu renggang dan organisasi pertahanan kehilangan kekompakan saat penguasaan bola berpindah kepada lawan.

Kondisi tersebut semakin terasa ketika Green Force berulang kali menciptakan peluang tetapi gagal mengonversinya menjadi gol.

Para pemain kemudian semakin agresif menyerang, sementara kewaspadaan terhadap kemungkinan kehilangan bola justru berkurang.

"Musim lalu, dan di laga-laga sebelumnya, jika kalian ingat, kami sering mencatatkan clean sheet karena kami melakukan hal itu. Saat ini, tim sangat ingin mencetak gol karena kami menciptakan banyak peluang tetapi belum mampu mencetak gol," ujar Bernardo Tavares.

Menurutnya, persoalan bukan sekadar jumlah pemain yang membantu serangan, melainkan bagaimana tim tetap menjaga struktur permainan.

Setiap pemain harus memahami posisi dan tanggung jawabnya agar lawan tidak mudah mengeksploitasi ruang kosong.

"Terkadang, karena tidak kunjung mencetak gol, kami melupakan fokus ketika kehilangan bola," jelasnya.

“Di beberapa momen, ada terlalu banyak pemain di lini depan sehingga kami meninggalkan ruang karena tidak cukup compact. Ini memungkinkan tim lawan menemukan ruang di antara lini kami atau di belakang garis pertahanan kami.”

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Apa yang Harus Diperbaiki Green Force Menjelang Arema FC?

Persebaya Surabaya kini berupaya memperbaiki koordinasi antarlini agar transisi dari menyerang menuju bertahan berlangsung lebih cepat.

Perbaikan tersebut menjadi perhatian penting menjelang pertandingan menghadapi Arema FC yang menuntut konsentrasi tinggi sepanjang laga.

Bernardo Tavares menginginkan timnya tetap agresif menciptakan peluang tanpa mengorbankan keseimbangan pertahanan.

Artinya, pemain yang tidak terlibat langsung dalam serangan harus tetap mengantisipasi kemungkinan lawan merebut bola.

Kedisiplinan menjaga jarak antarlini juga menjadi bagian penting untuk menutup ruang pergerakan pemain lawan.

Dengan organisasi yang lebih rapat, Persebaya Surabaya diharapkan mampu mengurangi risiko serangan balik yang selama ini menjadi perhatian pelatih.

"Kami sedang berusaha memperbaiki ini, dan saya yakin dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya kami akan kembali menjadi tim yang bagus dalam transisi bertahan juga," ucapnya lagi.

Optimisme tersebut menunjukkan Bernardo Tavares masih percaya terhadap kemampuan para pemain untuk mengembalikan kualitas pertahanan Green Force.

Terlebih, timnya pernah memperlihatkan kemampuan menjaga gawang tetap aman melalui organisasi permainan yang disiplin.

Bagaimana Kondisi Ramadhan Sananta Menjelang Derbi Jawa Timur?

Selain membenahi transisi bertahan, Bernardo Tavares juga mengungkap kondisi fisik Ramadhan Sananta yang belum sepenuhnya optimal.

Penyerang Persebaya Surabaya tersebut bahkan berpotensi tidak dimainkan apabila hasil pemeriksaan medis menunjukkan dirinya belum siap bertanding.

Situasi Sananta menjadi perhatian karena Green Force membutuhkan ketajaman lini depan untuk memaksimalkan peluang yang tercipta.

Namun, Bernardo Tavares menegaskan kondisi pemain harus menjadi pertimbangan sebelum menentukan pilihan dalam pertandingan.

"Saya ingin mengatakan satu hal. Menurut saya, Sananta adalah pemain yang bagus," kata pelatih asal Portugal itu.

“Tentu saja ketika seorang pemain melewatkan peluang emas, mentalitasnya sedikit terpengaruh seperti kehilangan sedikit kepercayaan diri.”

Bernardo Tavares memahami kegagalan memanfaatkan peluang emas dapat memengaruhi kepercayaan diri seorang penyerang.

Meski demikian, dia tidak ingin persoalan yang dialami Sananta semata-mata dikaitkan dengan aspek mentalitas.

"Saat ini sekadar berbagi informasi dalam beberapa pertandingan terakhir Sananta tidak bermain dalam kondisi 100 persen," sambungnya.

“Mungkin bisa jadi Sananta tidak bisa bermain karena kondisinya tidak 100 persen. Ketika saya bilang 100 persen, yang saya maksud bukan mentalitasnya, melainkan kondisi fisiknya.”

Penjelasan tersebut memperlihatkan kondisi kebugaran menjadi persoalan utama yang sedang diperhatikan tim pelatih Persebaya Surabaya.

Karena itu, keputusan mengenai keterlibatan Sananta akan mempertimbangkan kesiapan fisiknya menjelang pertandingan.

Apakah Ramadhan Sananta Bisa Dimainkan Melawan Arema FC?

Peluang Ramadhan Sananta tampil menghadapi Arema FC masih bergantung pada perkembangan kondisi fisik dan laporan tim medis Persebaya Surabaya.

Bernardo Tavares belum memberikan kepastian mengenai keterlibatan penyerang tersebut dalam pertandingan derbi Jawa Timur.

Sebagai pelatih, dia berusaha menjaga kepercayaan diri seluruh pemain sekaligus memastikan persaingan dalam latihan berlangsung kompetitif.

Kesempatan bermain diharapkan diberikan kepada mereka yang benar-benar siap menjalankan instruksi dan memenuhi tuntutan pertandingan.

"Saat ini mungkin Sananta tidak bisa bermain karena kondisi fisiknya kurang begitu baik. Mari kita lihat laporan tim medis apakah dia siap bermain atau tidak," pungkas Bernardo Tavares.

Kondisi tersebut membuat persiapan Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC tidak hanya berkaitan dengan pembenahan organisasi pertahanan.

Kesiapan individu, terutama pemain lini depan, juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas permainan Green Force.

Bernardo Tavares kini menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara produktivitas serangan dan soliditas pertahanan menjelang derbi Jawa Timur.