JawaPos.com - Borneo FC membidik kemenangan saat menjamu Persita Tangerang dalam laga tunda pekan keenam BRI Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/11). Pesut Etam menargetkan tiga poin setelah gagal meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Tim berjuluk Pesut Etam itu baru saja bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut membuat Borneo FC ingin segera kembali ke jalur kemenangan, terlebih mereka akan tampil di hadapan pendukung sendiri.

Caretaker Borneo FC, Dimas Agung Prasetyawan, memastikan timnya siap menghadapi Persita. Namun, persiapan kali ini lebih banyak difokuskan pada pemulihan kondisi pemain karena waktu antarlaga yang cukup berdekatan.

Situasi tersebut semakin menantang setelah para pemain harus menempuh perjalanan panjang selama kurang lebih 12 jam dari Palangka Raya menuju Samarinda. Karena itu, staf pelatih berusaha menjaga kebugaran skuad agar bisa tampil maksimal saat menghadapi Pendekar Cisadane.

"Kita sudah siap menghadapi laga besok. Persiapan lebih ke pemulihan mengingat jarak tempuh juga sangat panjang. Tapi pemain sekarang fokus untuk menampilkan kemampuan yang kita inginkan," ujar Dimas.

Untuk diketahui, Dimas sementara mengambil alih tugas mendampingi tim karena pelatih kepala Sergio Farias belum bisa berada bersama skuad.

Meski persiapan terbilang singkat, kondisi tersebut tidak mengubah target Borneo FC. Dimas menegaskan kemenangan menjadi tujuan utama yang harus diwujudkan dalam pertandingan kandang kali ini.

Ia juga menyadari Persita bukan lawan yang mudah. Tim asal Tangerang tersebut sedang berada dalam tren positif setelah mengalahkan Dewa United dengan skor 1-0 pada pertandingan sebelumnya.

Staf pelatih Borneo FC pun telah melakukan analisis terhadap permainan Persita sebagai bagian dari persiapan menghadapi pertandingan nanti.

"Memang perkembangan mereka cukup signifikan, maka dari itu kita di tim staf pelatih kemarin sudah menganalisis bagaimana Persita bermain. Jadi ya Insyaallah, semoga besok kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk mendapatkan tiga poin," kata Dimas.

Ia kembali menegaskan bahwa Borneo FC tidak ingin kehilangan poin di kandang sendiri. Target tersebut juga telah menjadi kesepakatan seluruh elemen klub, mulai dari jajaran pelatih, pemain, hingga manajemen.

"Tidak ada kata lain selain mutlak bahwa tiga poin harus kita ambil, siapapun lawannya di kandang kita," tegasnya.

Selain mempersiapkan tim, Dimas turut mengajak suporter untuk datang langsung ke Stadion Segiri. Menurutnya, kehadiran dan dukungan suporter bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil lebih maksimal.

Ia berharap stadion dipenuhi pendukung Borneo FC sehingga Pesut Etam mendapatkan atmosfer positif sepanjang pertandingan.