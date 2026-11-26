JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengungkap kondisi fisik Ramadhan Sananta belum mencapai 100 persen menjelang Derbi Jawa Timur menghadapi Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Situasi tersebut membuat peluang penyerang berusia 23 tahun itu tampil dalam pertandingan pekan ke-11 BRI Super League 2026/2027 masih bergantung pada pemeriksaan tim medis.

Persebaya Surabaya kini mengalihkan perhatian menuju pertandingan penuh gengsi tersebut setelah menghancurkan PSBS Biak dengan skor 5-0 dalam lanjutan Grup G I.League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa (24/11/2026).

Kemenangan telak itu menjadi modal positif Green Force untuk menghadapi rival regionalnya, meskipun persoalan kebugaran sejumlah pemain masih menjadi perhatian tim pelatih.

Salah satu nama yang mendapat sorotan adalah Ramadhan Sananta, penyerang yang didatangkan Persebaya Surabaya pada awal musim 2026/2027.

Bernardo Tavares akhirnya memberikan penjelasan mengenai situasi pemain tersebut, termasuk faktor fisik yang memengaruhi kesiapannya dalam beberapa pertandingan terakhir.

Mengapa Kondisi Ramadhan Sananta Belum 100 Persen?

Bernardo Tavares menegaskan Ramadhan Sananta belum berada dalam kondisi fisik terbaik ketika menjalani sejumlah pertandingan terakhir bersama Persebaya Surabaya.

Pelatih asal Portugal tersebut meminta publik tidak langsung mengaitkan penampilan sang striker dengan persoalan mentalitas atau menurunnya kepercayaan diri.

Menurut Tavares, kegagalan seorang penyerang memanfaatkan peluang emas memang dapat memengaruhi kondisi psikologisnya selama pertandingan.

Namun, situasi Sananta dinilai lebih kompleks karena terdapat persoalan kebugaran yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari tim pelatih.

"Saya ingin mengatakan satu hal. Menurut saya, Sananta adalah pemain yang bagus,” ungkap Tavares, Selasa (24/11/2026).

“Tentu saja ketika seorang pemain melewatkan peluang emas, mentalitasnya sedikit terpengaruh seperti kehilangan sedikit kepercayaan diri.”

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan Tavares masih memberikan penilaian positif terhadap kemampuan individu Ramadhan Sananta sebagai seorang penyerang.

Ia memahami tekanan yang dihadapi pemain depan ketika kesempatan mencetak gol belum mampu dikonversi menjadi hasil maksimal.

Tavares kemudian menjelaskan persoalan utama yang membuat Sananta belum bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam beberapa pertandingan terakhir.

Kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih menjadi pertimbangan penting sebelum menentukan apakah sang pemain layak diturunkan.

"Saat ini sekadar berbagi informasi dalam beberapa pertandingan terakhir Sananta tidak bermain dalam kondisi 100 persen," jelasnya.

“Mungkin bisa jadi Sananta tidak bisa bermain karena kondisinya tidak 100 persen. Ketika saya bilang 100 persen, yang saya maksud bukan mentalitasnya, melainkan kondisi fisiknya.”

Bagaimana Peluang Sananta Tampil Melawan Arema FC?

Peluang Ramadhan Sananta memperkuat Persebaya Surabaya saat menghadapi Arema FC pada Minggu (29/11/2026) masih belum dapat dipastikan.

Bernardo Tavares memilih menunggu hasil pemeriksaan tim medis sebelum mengambil keputusan mengenai keterlibatan penyerang tersebut dalam Derbi Jawa Timur.

Keputusan tersebut menunjukkan kondisi kebugaran menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan komposisi pemain menghadapi Arema FC.

Terlebih, pertandingan ini berlangsung hanya lima hari setelah Green Force menjalani pertandingan I.League Cup melawan PSBS Biak.

Sebagai pelatih, Tavares ingin memastikan setiap pemain mendapatkan kesempatan bersaing secara sehat untuk memperebutkan tempat dalam skuad pertandingan.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri melalui latihan kompetitif agar pemain yang memperoleh kesempatan tampil benar-benar siap memberikan kontribusi.

"Saat ini mungkin Sananta tidak bisa bermain karena kondisi fisiknya kurang begitu baik. Mari kita lihat laporan tim medis apakah dia siap bermain atau tidak," pungkas Bernardo Tavares.

Pernyataan itu menegaskan belum ada keputusan final mengenai status Ramadhan Sananta untuk pertandingan menghadapi Arema FC.

Tim medis Persebaya Surabaya memegang peranan penting dalam memberikan rekomendasi mengenai kesiapan fisik sang penyerang menjelang pertandingan.

Statistik Ramadhan Sananta Masih Minim Bersama Persebaya Surabaya

Ramadhan Sananta baru mencatatkan enam penampilan bersama Persebaya Surabaya sejak bergabung pada awal musim 2026/2027.

Dari kesempatan tersebut, penyerang tim nasional Indonesia itu mengoleksi satu gol dengan total waktu bermain mencapai 244 menit.

Catatan tersebut menunjukkan keterlibatan Sananta dalam pertandingan Persebaya Surabaya masih relatif terbatas dibandingkan durasi penuh sebuah pertandingan.

Jika dirata-rata, ia baru mendapatkan sekitar 41 menit bermain dalam setiap penampilannya bersama Green Force.

Satu gol dari enam pertandingan tentu belum sepenuhnya menggambarkan kemampuan Sananta sebagai pemain yang diharapkan membantu produktivitas lini depan.

Apalagi, penjelasan Tavares menunjukkan kondisi fisik sang penyerang belum optimal ketika mendapatkan kesempatan tampil dalam beberapa laga terakhir.

Situasi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi Sananta untuk meningkatkan kontribusinya setelah kembali mencapai kebugaran terbaik.

Persaingan mendapatkan menit bermain juga menuntut setiap penyerang mampu menunjukkan kesiapan fisik dan kualitas permainan selama menjalani latihan.

Bagi Persebaya Surabaya, kondisi tersebut menjadi bagian dari evaluasi menjelang pertandingan penting menghadapi Arema FC di Bali.

Kehadiran penyerang yang benar-benar bugar diperlukan agar tim mempunyai pilihan dalam menyusun strategi menyerang sepanjang pertandingan.

Derbi Jawa Timur Jadi Ujian Berikutnya bagi Green Force

Persebaya Surabaya dijadwalkan menghadapi Arema FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Pertandingan yang berlangsung Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIB itu menjadi ujian berikutnya setelah Green Force meraih kemenangan besar atas PSBS Biak.

Kemenangan 5-0 dalam ajang I.League Cup memberikan dorongan positif bagi Persebaya Surabaya sebelum kembali menjalani persaingan kompetisi liga.

Namun, menghadapi Arema FC membutuhkan persiapan berbeda karena pertandingan derbi selalu menghadirkan tantangan tersendiri bagi kedua tim.

Bernardo Tavares kini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan meraih hasil maksimal dan kondisi kebugaran pemain yang tersedia.

Situasi Ramadhan Sananta menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan sebelum menentukan pilihan pemain untuk pertandingan tersebut.

Jika Sananta belum mendapatkan rekomendasi medis untuk tampil, Tavares perlu memaksimalkan pilihan pemain lain yang berada dalam kondisi lebih siap.

Sebaliknya, apabila kondisinya membaik, penyerang tersebut berpeluang kembali bersaing mendapatkan kesempatan bermain menghadapi Arema FC.

Dengan waktu persiapan yang terbatas, perkembangan kebugaran Sananta akan menjadi perhatian menjelang keberangkatan Green Force menuju pertandingan di Bali.