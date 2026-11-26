JawaPos.com - Persita Tangerang berpeluang mencuri kemenangan saat bertandang ke markas Borneo FC dalam laga tunda pekan keenam Super League 2026/27. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/11/2026) pukul 15.30 WIB itu diprediksi berjalan ketat.

Secara rekor pertemuan, Borneo FC memang memiliki catatan lebih baik. Berdasarkan data Transfermarkt yang menjadi acuan, Pesut Etam memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir melawan Persita. Sementara itu, Pendekar Cisadane hanya meraih satu kemenangan dan satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Namun, catatan tersebut tidak otomatis membuat Borneo FC lebih diunggulkan. Performa mereka dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi belum sepenuhnya konsisten. Pesut Etam mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Situasi di kursi pelatih juga menjadi perhatian. Sergio Farias yang ditunjuk sebagai pelatih kepala pada 10 November belum bisa mendampingi tim dalam pertandingan terakhir karena proses administrasi pengesahannya di I.League belum tuntas. Borneo FC pun sempat ditangani caretaker Dimas Agung Prasetyawan.

Kondisi tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Borneo FC, terutama dalam menjaga konsistensi permainan. Mereka juga baru bermain imbang tanpa gol melawan Isenmulang Kalteng FC pada akhir pekan lalu.

Di sisi lain, Persita datang dengan modal performa yang relatif berimbang. Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, tim asuhan Carlos Pena itu meraih dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang.

Persita juga memiliki motivasi besar untuk membawa pulang poin dari Samarinda. Kemenangan akan membuka peluang bagi Pendekar Cisadane untuk memperbaiki posisi di papan atas klasemen.

Carlos Pena menegaskan timnya akan berusaha menampilkan kemampuan terbaik. Meski menyadari Borneo FC memiliki banyak pemain berkualitas, pelatih asal Spanyol tersebut meminta anak asuhnya tetap fokus pada permainan sendiri.

"Kami akan fokus pada diri sendiri agar bisa menampilkan kekuatan terbaik di pertandingan besok. Tentu banyak pemain Borneo FC yang harus kami waspadai. Namun kami harus mengeluarkan kemampuan terbaik untuk bisa mendapatkan poin di sini. Borneo FC adalah tim yang bagus dan memiliki sejumlah pemain berkualitas. Itu mereka buktikan di musim lalu," kata Carlos Pena seperti dikutip dari laman resmi Persita, Rabu (25/11/2026).

Persita juga datang dengan membawa 23 pemain ke Samarinda. Namun, penyerang asal Serbia, Aleksa Andrejic, belum bisa diturunkan meski kondisinya sudah pulih dari cedera.

Dengan kondisi kedua tim, Persita memiliki peluang untuk memberikan kejutan. Borneo FC memang punya keunggulan dalam rekor pertemuan dan keuntungan bermain di kandang, tetapi situasi administratif di jajaran pelatih serta hasil terakhir yang belum memuaskan bisa menjadi celah bagi tim tamu.

Jika mampu menjaga disiplin dan memaksimalkan peluang, Persita berpotensi membawa pulang tiga poin. Pendekar Cisadane diprediksi menang tipis dengan skor 2-1 atas Borneo FC.