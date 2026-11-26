JawaPos.com - Persipani Paniai akan menghadapi Persinab FC dalam pertandingan pekan keempat Grup C Liga Nusantara 2026/2027. Duel bertajuk Derby Papua tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Kamis (26/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan pertama. Dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan, Persipani dan Persinab FC baru mengoleksi dua poin.

Persipani menempati peringkat keenam klasemen sementara Grup C, sedangkan Persinab FC berada tepat di bawahnya. Persipani memiliki selisih gol minus satu, sementara Persinab mencatatkan minus tiga.

Kondisi tersebut membuat pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua kesebelasan untuk memperbaiki posisi sekaligus membangun kepercayaan diri.

Persinab FC datang dengan pekerjaan rumah di sektor penyerangan. Pelatih Masdra Nurriza mengakui timnya masih belum maksimal dalam memanfaatkan peluang. Dari tiga pertandingan sebelumnya, Persinab baru mencetak dua gol dan sudah kebobolan lima kali.

Masdra menilai persoalan utama yang harus segera dibenahi adalah naluri mencetak gol para pemain. Menurutnya, Persinab sebenarnya mampu menciptakan peluang, tetapi belum cukup efektif ketika memasuki sepertiga akhir pertahanan lawan.

"Tiga laga dengan agregat minus tiga gol. Jadi catatan kita masih sama, yakni dalam hal sense of scoring atau naluri mencetak gol. Kita perbaiki bagaimana para pemain bisa memanfaatkan peluang di sepertiga daerah akhir pertahanan lawan. Ini yang akan kita latih dalam persiapan akhir nanti," kata Masdra.

Pelatih tersebut berharap tiga pertandingan awal bisa menjadi proses adaptasi bagi para pemain. Apalagi, seluruh laga sebelumnya dijalani Persinab dengan status sebagai tim tamu.

"Tiga pertandingan saya kira cukup buat adaptasi para pemain. Apalagi tiga laga lalu kita main tandang. Target saya partai keempat tim ini mulai menemukan performa terbaiknya," jelasnya.

Selain ketajaman lini depan, Masdra juga memperkirakan pertandingan melawan Persipani akan berlangsung dengan tensi tinggi. Kedua tim berasal dari wilayah yang bertetangga di Provinsi Papua Tengah sehingga pertemuan mereka memiliki gengsi tersendiri.

"Wilayah Nabire dan Paniai bertetangga dekat. Jadi kita seperti saudara. Tapi di pertandingan nanti kita bawa gengsi daerah masing-masing. Kita sadar tensi pertandingan pasti akan tinggi. Ini akan jadi derby menarik di Liga Nusantara musim ini," ujarnya.

Masdra meminta anak asuhnya tetap agresif ketika menyerang, tetapi tidak mengabaikan kedisiplinan dalam bertahan. Ia memperkirakan duel antartim Papua tersebut akan berlangsung keras dan membutuhkan kesiapan taktik yang baik.

Di kubu Persipani, pemain senior Persinab FC, Donny Monim, mengakui pertandingan melawan sesama wakil Papua Tengah selalu memiliki atmosfer berbeda. Kedua tim sudah sering bertemu dalam berbagai kompetisi, mulai kelompok umur hingga level senior.

"Nabire dan Paniai bertetangga. Di sepak bola kami sering bertemu. Baik di even lokal kelompok umur hingga senior. Atmosfernya selalu seru dan ketat. Jadi pertandingan besok pasti juga sengit," kata Donny.

Pemain yang pernah memperkuat Barito Putera dan Bhayangkara FC tersebut menilai para pemain dari kedua kesebelasan sudah saling mengenal. Situasi itu membuat faktor mental dan kemampuan memanfaatkan peluang bisa menjadi pembeda.

"Gengsi kedua tim sangat tinggi. Pemain juga saling kenal. Untuk pertandingan nanti, siapa yang punya mental kuat dan bisa memanfaatkan peluang akan memenangkan derby ini. Apalagi kita sama-sama mengejar kemenangan pertama untuk memperbaiki posisi di klasemen," ujarnya.

Persipani juga belum menunjukkan produktivitas yang konsisten. Dalam tiga pertandingan awal, mereka bermain imbang 2-2 melawan PS Ngada, berbagi skor 1-1 dengan Persikutim Patriot United, kemudian kalah 1-2 dari Persekabpas.

Sementara itu, Persinab mengawali kompetisi dengan kekalahan 0-3 dari Persekabpas. Mereka kemudian bermain imbang 1-1 melawan Perseden Denpasar dan PS Ngada.

Melihat catatan tersebut, kedua tim memiliki persoalan yang hampir serupa, terutama dalam menjaga konsistensi permainan dan memaksimalkan peluang. Persipani sedikit lebih baik dari sisi selisih gol, tetapi belum mampu mengamankan kemenangan.

Persinab berpeluang memberikan perlawanan jika perbaikan penyelesaian akhir yang disiapkan Masdra berjalan efektif. Namun, Persipani juga memiliki motivasi besar untuk memanfaatkan kesempatan ini demi mengakhiri catatan tanpa kemenangan.

Derby Papua diperkirakan berjalan ketat dengan kedua tim bermain hati-hati untuk menghindari kesalahan. Persipani memiliki modal selisih gol yang lebih baik, tetapi Persinab berpotensi menyulitkan jika mampu tampil lebih tajam.

Dengan melihat performa tiga pertandingan awal dan kebutuhan kedua tim untuk meraih kemenangan pertama, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup terbuka.