JawaPos.com - Gelandang Garudayaksa FC, Aleksandar Busnic, memberikan pujian kepada Persija Jakarta menjelang pertemuan kedua tim pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Meski menyebut Macan Kemayoran sebagai tim terbaik di kompetisi, pemain asal Serbia itu memastikan Garudayaksa tidak datang ke Bekasi dengan rasa takut.

Persija Jakarta akan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026) pukul 19.00 WIB. Kedua kesebelasan sama-sama memiliki modal positif setelah meraih kemenangan dalam pertandingan terakhir di ajang I.League Cup 2026/2027.

Persija tampil impresif dengan membantai Sumsel United tujuh gol tanpa balas pada Selasa (24/11). Sementara itu, Garudayaksa FC juga berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-0.

Hasil tersebut membuat duel kedua tim menarik untuk dinantikan. Persija ingin melanjutkan performa apiknya, sedangkan Garudayaksa berambisi mempertahankan tren kemenangan yang sudah dibangun.

Busnic tidak menampik kualitas Persija. Ia bahkan secara terbuka menyebut tim ibu kota tersebut sebagai tim terbaik di Super League musim ini.

Namun, penilaian itu tidak membuat gelandang berusia 28 tahun tersebut pesimistis. Sebaliknya, ia melihat pertandingan melawan Persija sebagai kesempatan bagi Garudayaksa untuk mengukur kemampuan tim.

"Kami akan menghadapi tim yang menurut saya merupakan tim terbaik di liga. Namun, kami juga sedang berada dalam kondisi yang bagus setelah meraih empat kemenangan beruntun," ujar Busnic dilansir iLeague.

Empat kemenangan berturut-turut di semua kompetisi menjadi modal penting bagi Garudayaksa. Catatan tersebut menunjukkan perkembangan positif tim asuhan Milos Joksic setelah sempat kesulitan pada awal musim.

Kemenangan atas PSS Sleman juga menambah kepercayaan diri para pemain. Garudayaksa kini memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa tren positif tersebut bukan sekadar keberuntungan.

Meski demikian, menghadapi Persija di Stadion Patriot Chandra Bhaga bukan perkara mudah. Selain memiliki materi pemain berkualitas, Macan Kemayoran berpotensi mendapatkan dukungan besar dari suporter yang hadir langsung di stadion.

Busnic memahami tantangan tersebut. Karena itu, ia meminta rekan-rekannya tetap fokus dan mengeluarkan kemampuan terbaik sepanjang pertandingan.

"Kami akan datang ke sana untuk memberikan kemampuan maksimal dan melihat bagaimana pertandingan berjalan. Kami akan berusaha melakukan yang terbaik," pungkasnya.