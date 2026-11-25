JawaPos.com - Perseden Denpasar memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin saat menjamu Pasuruan United dalam lanjutan Liga Nusantara 2026/27. Pertandingan di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Kamis (26/11), diprediksi menjadi ujian berat bagi tim tamu yang sedang berusaha bangkit.

Perseden datang dengan kepercayaan diri tinggi. Laskar Catur Muka belum terkalahkan dalam tiga pertandingan yang telah dijalani. Mereka mengawali kompetisi dengan kemenangan 1-0 atas Persikutim Patriot United, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Persinab FC dan menang 3-1 di markas Donggala United.

Raihan empat poin dari dua pertandingan tandang terakhir menjadi modal tambahan bagi Perseden. Penjaga gawang Muhammad Ridho Al Wafaa menilai hasil tersebut patut disyukuri dan bisa meningkatkan kepercayaan diri tim sebelum kembali bermain di hadapan pendukung sendiri.

"Yang pasti empat poin yang kami raih di dua pertandingan tandang patut disyukuri. Hasil itu bisa jadi modal penting untuk menghadapi pertandingan melawan Pasuruan United," kata Ridho dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan dilansir iLeague.

Penampilan Ridho juga menjadi salah satu kekuatan Perseden. Ia melakukan sejumlah penyelamatan penting ketika menghadapi Donggala United. Meski demikian, kiper tersebut tidak ingin menganggap remeh Pasuruan United yang dinilainya memiliki pemain berkualitas.

"Kami harus fokus pada tim sendiri dan yang terpenting bagaimana kami bisa mendapat tiga poin di pertandingan kandang besok," ujarnya.

Di kubu seberang, Pasuruan United justru membutuhkan hasil positif untuk menghentikan periode sulit. Mereka gagal mendapatkan poin dalam dua pertandingan terakhir setelah kalah 0-1 dari Persekabpas Pasuruan dan 1-2 ketika menghadapi Persikutim Patriot United.

Gelandang Pasuruan United, Hamsa Lestaluhu, mengakui hasil tersebut sempat memengaruhi kondisi mental para pemain. Namun, ia menegaskan timnya sudah mempersiapkan diri dan tetap membidik kemenangan di Denpasar.

"Kalau dari saya memang secara mental tidak terlalu bagus setelah hasil di dua pertandingan. Tapi dari persiapan kami melawan Perseden, kami punya tekad untuk bisa meraih tiga poin," kata Hamsa.

Pasuruan United juga sudah mempelajari permainan calon lawannya. Hamsa menilai Perseden memiliki kemampuan penguasaan bola yang baik, tetapi masih ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan tekanan.

"Kalau saya lihat Perseden cukup bagus dalam penguasaan bola, tapi dari kelebihan itu, ada kelemahan-kelemahan yang kami bisa manfaatkan," ujarnya.

Pertandingan ini juga menghadirkan cerita tersendiri bagi kedua pelatih. Subangkit yang kini menangani Pasuruan United pernah melatih FX Yanuar ketika keduanya berada di Persema Malang. Saat itu, Yanuar masih berstatus sebagai pemain.

Subangkit mengenang Yanuar sebagai sosok yang disiplin ketika masih aktif bermain. Ia juga menilai pengalaman mantan pemain belakang tersebut ikut memengaruhi kemampuan Perseden dalam membangun organisasi pertahanan.

"Saya lihat dari tiga kali penampilan mereka tanpa terkalahkan, tentunya Yanuar sudah mendesain bagaimana cara mereka bertahan. Saya rasa itu tidak terlepas dari sosok dia yang dulunya adalah pemain belakang," ujar Subangkit.

Meski memberikan apresiasi kepada mantan anak asuhnya, Subangkit tetap menargetkan hasil positif bersama Pasuruan United. Ia menyadari Perseden merupakan lawan yang tangguh, terlebih mereka akan bermain di kandang sendiri.

Dari sisi kesiapan, Perseden memiliki keunggulan dalam konsistensi hasil dan kepercayaan diri. Sebaliknya, Pasuruan United harus membuktikan bahwa evaluasi serta upaya pemulihan mental setelah dua kekalahan bisa memberikan dampak di lapangan.

Dengan modal tersebut, Perseden lebih layak diunggulkan. Dukungan publik sendiri dan performa yang relatif stabil bisa menjadi pembeda, meskipun Pasuruan United tetap berpotensi memberikan perlawanan.