JawaPos.com - Perseden Denpasar akan menjamu Pasuruan United dalam lanjutan kompetisi Liga Nusantara 2026/2027 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Kamis (26/11). Kedua tim membawa kepentingan masing-masing dalam pertandingan ini. Perseden ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan Pasuruan United memburu momentum kebangkitan.

Pelatih Perseden, FX Yanuar, menyebut pemulihan kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama timnya. Pasalnya, Laskar Catur Muka baru saja menyelesaikan dua pertandingan tandang secara beruntun sehingga waktu istirahat menjadi faktor penting sebelum kembali bertanding.

Yanuar mengatakan, tim pelatih berusaha memastikan seluruh pemain memiliki kondisi fisik yang cukup baik. Dengan begitu, mereka diharapkan bisa tampil maksimal sepanjang pertandingan.

"Fokus kami dalam persiapan pertandingan besok adalah bagaimana para pemain memiliki recovery yang bagus, sehingga mereka bisa menjalani pertandingan dalam kondisi terbaik," kata Yanuar dalam sesi pre-match press conference dilansir iLeague.

Mantan pemain belakang Persela Lamongan itu berharap anak asuhnya mampu menunjukkan penampilan terbaik. Selain menjaga kebugaran, ia juga meminta para pemain bekerja keras untuk mendapatkan hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

"Jadi harapan saya para pemain bisa memberikan yang terbaik di dalam lapangan dan berusaha sekeras mungkin mendapatkan hasil terbaik," sambungnya.

Meski demikian, Yanuar tidak ingin meremehkan kekuatan Pasuruan United. Tim berjuluk Laskar Santri tersebut memang baru menelan dua kekalahan beruntun, tetapi menurutnya persaingan Liga Nusantara musim ini berlangsung cukup ketat.

Ia menilai kekuatan antarklub relatif berimbang sehingga hasil pertandingan tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan catatan sebelumnya. Kesiapan masing-masing tim saat bertanding akan menjadi faktor penting.

"Saya rasa di Liga Nusantara ini kekuatan tim cukup merata, tergantung bagaimana kesiapan dalam menghadapi di pertandingan," ujar Yanuar.

Yanuar juga memastikan tim pelatih telah menganalisis permainan Pasuruan United untuk mengantisipasi potensi ancaman. Ia mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan hasil kurang memuaskan yang diperoleh calon lawannya.

"Tentu saja kami sudah melihat bagaimana kekuatan Pasuruan United untuk bisa kami antisipasi," imbuhnya.

"Oleh karena itu kami juga tidak boleh melihat hasil mereka di dua pertandingan karena kadang-kadang segala sesuatunya tidak dapat diprediksi sama sekali," tutup Yanuar.

Di sisi lain, Pasuruan United datang ke Denpasar dengan misi mengakhiri catatan negatif. Tim asuhan Subangkit tersebut belum berhasil mendapatkan poin dalam dua pertandingan terakhir.

Pasuruan United sebelumnya kalah 0-1 dari Persekabpas Pasuruan saat bermain di kandang pada pekan kedua. Hasil kurang memuaskan kembali mereka dapatkan ketika bertandang ke markas Persikutim Patriot United pada pekan ketiga dengan kekalahan 1-2.

Subangkit meminta anak asuhnya segera melupakan hasil buruk tersebut dan mengalihkan perhatian sepenuhnya pada pertandingan melawan Perseden. Ia menyebut kondisi para pemain sejauh ini cukup baik untuk menghadapi laga tandang.

Meski begitu, pelatih tersebut mengisyaratkan adanya perubahan komposisi pemain, terutama di sektor pertahanan.

"Ya, di dua pertandingan terakhir kami tidak berhasil mendapat poin. Tapi yang bisa saya katakan saat ini para pemain dalam kondisi bagus walaupun memang akan ada beberapa rotasi terutama di lini belakang," kata Subangkit dalam sesi pre-match press conference.

Rotasi tersebut menjadi salah satu langkah yang disiapkan tim pelatih untuk menghadapi Perseden. Subangkit berharap perubahan komposisi pemain bisa memberikan dampak positif terhadap permainan timnya.

Selain persoalan teknis, pemulihan mental pemain juga menjadi perhatian utama. Subangkit menilai para pemain perlu kembali mendapatkan kepercayaan diri setelah gagal meraih hasil maksimal dalam dua pertandingan sebelumnya.

"Saya rasa yang dibutuhkan tim saat ini adalah bagaimana memulihkan mental para pemain," tegasnya.

Ia juga meminta Sandi Sute dan rekan-rekan tidak terus memikirkan kekalahan yang sudah terjadi. Menurutnya, tim harus segera mengalihkan fokus untuk menghadapi tantangan berikutnya.

"Kami harap mereka sudah melupakan kekalahan kemarin, dan kami menatap ke depan saja untuk pertandingan lawan Perseden," tutupnya.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi kedua tim dengan kondisi persiapan yang berbeda. Perseden harus memastikan kebugaran pemain tetap terjaga setelah menjalani dua laga tandang, sementara Pasuruan United membutuhkan perbaikan mental dan soliditas pertahanan.