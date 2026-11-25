JawaPos.com - Putra Sang Fajar FC akan menghadapi Persibo Bojonegoro dalam lanjutan pekan keempat Grup B Liga Nusantara 2026/2027. Pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Soepriadi, Kota Blitar, Kamis (26/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Meski memiliki modal lebih baik dari segi hasil pertandingan, Putra Sang Fajar FC tidak ingin memandang sebelah mata calon lawannya. Pelatih Agus Sugeng Riyanto menyampaikan sejumlah hal yang perlu diwaspadai anak asuhnya menjelang pertandingan tersebut.

Salah satu perhatian Agus adalah sejarah dan prestasi Persibo Bojonegoro. Menurutnya, klub berjuluk Laskar Angling Darma itu memiliki rekam jejak yang cukup bagus, termasuk pernah mewakili Indonesia di kompetisi level Asia.

Hal tersebut dinilai bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Persibo yang kini berada di bawah arahan pelatih I Putu Gede Swi Santoso.

"Persibo punya sejarah dan prestasi bagus. Mereka pernah mewakili Indonesia di level Asia. Saya kira ini bisa jadi motivasi pemain yang sekarang memperkuat tim ini," kata Agus, dikutip dari laman resmi I.League.

Selain sejarah klub, Agus juga menaruh perhatian terhadap sosok I Putu Gede. Pengalaman pelatih tersebut dinilai bisa memberikan pengaruh terhadap permainan Persibo, meskipun tim asal Bojonegoro itu belum mendapatkan hasil maksimal dalam tiga pertandingan awal.

Persibo saat ini berada di peringkat keenam klasemen sementara Grup B dengan koleksi dua poin. Mereka belum sekalipun meraih kemenangan dan tentu memiliki ambisi besar untuk mengakhiri catatan tersebut saat menghadapi Putra Sang Fajar FC.

Agus juga telah menganalisis karakter permainan calon lawannya. Ia melihat Persibo memiliki kecepatan dalam membangun serangan, terutama melalui sektor sayap. Hal itu menjadi salah satu aspek yang harus diantisipasi oleh para pemain Putra Sang Fajar FC.

"Persibo Bojonegoro selalu ditangani pelatih hebat. Termasuk sekarang ada rekan saya, Putu Gede. Analisa saya karakter permainan mereka cepat, terutama serangan dari sayap. Ini kita harus antisipasi dengan baik," jelasnya dilansir iLeague.

Di sisi lain, Putra Sang Fajar FC datang dengan kepercayaan diri tinggi. Johan Yoga Utama dan rekan-rekan masih kokoh di puncak klasemen dengan sembilan poin setelah menyapu bersih tiga pertandingan pertama dengan kemenangan.

Catatan tersebut tentu ingin dipertahankan oleh tim tuan rumah. Namun, Agus mengingatkan para pemain agar tidak terlena dengan hasil positif yang sudah diraih.

Ia meminta seluruh pemain tetap bekerja keras dan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Menurutnya, duel melawan Persibo berpotensi berjalan ketat karena tim tamu juga membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

"Para pemain harus serius dan fokus selama 90 menit plus. Poinnya, siapa yang bekerja keras lebih akan memenangkan partai ini. Apalagi Persibo pasti ingin meraih kemenangan pertamanya besok," pungkas Agus.