JawaPos.com - Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic, tidak ingin terlalu percaya diri menjelang lawatan timnya ke markas Persija Jakarta. Meski sedang berada dalam tren positif, pelatih asal Serbia tersebut mengakui Macan Kemayoran memiliki kualitas dan keseimbangan permainan yang membuat mereka lebih diunggulkan.

Garudayaksa FC akan menghadapi Persija pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Bekasi, Sabtu (28/11/2026), mulai pukul 19.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan dari ajang I.League Cup 2026/2027 yang berlangsung Selasa (24/11). Persija tampil meyakinkan setelah mengalahkan Sumsel United dengan skor telak 7-0. Eksel Runtukahu menjadi salah satu pemain paling menonjol setelah mencetak hattrick.

Sementara itu, Garudayaksa FC juga berhasil meraih kemenangan dengan menundukkan PSS Sleman 2-0. Hasil tersebut memperpanjang catatan kemenangan mereka menjadi empat pertandingan beruntun di seluruh kompetisi.

Kendati demikian, Joksic tidak ingin menjadikan tren tersebut sebagai alasan untuk memandang sebelah mata kekuatan Persija. Ia justru menilai Macan Kemayoran bersama Persib Bandung sebagai dua tim dengan kualitas terbaik di kompetisi musim ini.

"Kami harus jujur bahwa dalam pertandingan nanti kami berstatus sebagai tim yang tidak diunggulkan. Persija merupakan tim yang luar biasa dengan keseimbangan permainan yang sangat baik. Mereka bersama Persib mungkin menjadi dua tim terbaik di kompetisi musim ini," ujar Joksic, dikutip dari laman resmi I.League.

Meski menyadari posisi timnya, Joksic memastikan Garudayaksa FC tetap datang dengan target mendapatkan hasil terbaik. Ia meminta para pemain menjalankan strategi dengan baik dan memberikan kemampuan maksimal sepanjang pertandingan.

Garudayaksa FC memiliki beberapa pemain yang pernah memperkuat Persija, yakni Paulo, Ryo Matsumura, dan Nico. Namun, Joksic tidak ingin hanya bergantung pada pengalaman ketiga pemain tersebut untuk mempersiapkan tim menghadapi Macan Kemayoran.

Menurutnya, seluruh anggota skuad harus terlibat dan memberikan kontribusi agar Garudayaksa FC mampu menghadapi tekanan dari tuan rumah. Ia juga tidak terlalu memikirkan kekalahan dalam pertandingan persahabatan melawan Persija pada masa pramusim.

Joksic menilai kesiapan dan kepercayaan diri skuad saat ini jauh lebih penting dibandingkan hasil pertemuan sebelumnya. Ia ingin para pemain fokus menjalankan rencana permainan dan berusaha mendapatkan hasil maksimal.

Selain kualitas lawan, atmosfer Stadion Patriot Chandra Bhaga juga menjadi tantangan tersendiri. Persija diperkirakan mendapatkan dukungan besar dari suporter yang akan memenuhi stadion.

Namun, Joksic justru meminta anak asuhnya menikmati kesempatan tampil di hadapan pendukung lawan. Ia ingin para pemain tetap percaya diri dan tidak kehilangan fokus karena tekanan dari tribun.

"Kami percaya kepada diri sendiri dan kemampuan yang kami miliki. Kami juga tidak boleh melupakan bahwa Persija mempunyai suporter yang luar biasa," kata Joksic.

Ia memperkirakan stadion akan dipenuhi suporter dan menghadirkan atmosfer pertandingan yang istimewa. Karena itu, Joksic berharap para pemain bisa menikmati laga tersebut tanpa melupakan target untuk meraih hasil positif.

Joksic menyadari menghadapi Persija bukan pekerjaan mudah. Meski begitu, ia percaya Garudayaksa FC memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan.