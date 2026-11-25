JawaPos.com - PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB) kembali menunjukkan kontribusinya dalam mendukung perkembangan sepak bola Indonesia.

Kali ini, klub berjuluk Maung Bandung tersebut memberikan fasilitas untuk pelaksanaan kursus kepelatihan PSSI AFC Pro Diploma Blok 5 yang berlangsung di Pindad Soccer Arena, Kota Bandung, Rabu (25/11).

Dalam kegiatan tersebut, Persib U-18 dan U-20 mendapat kesempatan terlibat langsung sebagai bagian dari praktik kepelatihan.

Para pemain muda itu menjadi media pembelajaran bagi peserta kursus untuk menerapkan materi dan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti program.

Salah satu peserta yang ambil bagian dalam kegiatan ini adalah mantan gelandang Persib Firman Utina.

Sosok yang pernah menjadi bagian dari keberhasilan Maung Bandung meraih gelar juara Liga Super Indonesia 2014 tersebut turut menjalani praktik melatih di lapangan.

Kursus AFC Pro Diploma Blok 5 dijadwalkan berlangsung selama dua hari, hingga Kamis (26/11).

Selama kegiatan, para peserta mendapatkan kesempatan untuk merasakan langsung situasi kepelatihan dengan menangani pemain dalam sesi latihan.

Keterlibatan Persib U-18 dan U-20 dinilai memberikan pengalaman penting bagi para calon pelatih.

Melalui praktik tersebut, peserta tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga dituntut mampu menerapkan pendekatan, menyampaikan instruksi, serta membangun komunikasi dengan pemain.

Selain menjalani praktik di Pindad Soccer Arena, para peserta juga dijadwalkan menyaksikan pertandingan Persib melawan FC Seoul dalam lanjutan matchday kelima Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11) malam.

Kesempatan mengamati pertandingan secara langsung diharapkan dapat menambah wawasan peserta mengenai penerapan strategi dan pendekatan taktik dalam pertandingan kompetitif.

Firman Utina mengapresiasi dukungan yang diberikan PT PBB dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurut dia, fasilitas serta keterlibatan pemain, ofisial, dan staf pelatih Persib sangat membantu kelancaran proses pembelajaran.

Dukungan klub seperti ini juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan sepak bola yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pelatih.

Melalui keterlibatan dalam kursus AFC Pro Diploma, Persib tidak hanya berkontribusi terhadap pembinaan pemain muda, tetapi juga ikut mendukung lahirnya pelatih-pelatih berkualitas di Indonesia.

Kolaborasi antara klub dan program pendidikan kepelatihan diharapkan bisa terus berlanjut.