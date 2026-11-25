JawaPos.com - Pelatih Arema FC Andre Caldas tak permasalahkan jadwal pertandingan malam hari menjelang laga pekan kedua I.League Cup 2026/27.

Menurut dia, waktu kickoff yang lebih larut justru memberikan keuntungan tersendiri bagi pemain karena memiliki waktu lebih panjang untuk beristirahat dan mempersiapkan diri.

Arema FC dijadwalkan menjamu Isenmulang Kalteng FC pada pertandingan kedua babak penyisihan Grup L Zona di Stadion Kanjuruhan, Malang, Rabu (25/11) malam.

Singo Edan bertekad memanfaatkan pertandingan kandang tersebut untuk mendapatkan hasil maksimal.

Sebelumnya, Arema FC beberapa kali menjalani pertandingan malam dengan hasil yang kurang memuaskan.

Namun, Andre Caldas tidak sepakat jika waktu pertandingan dianggap sebagai salah satu penyebab performa tim yang belum sesuai harapan.

Pelatih asal Brasil itu menilai jadwal malam bukan persoalan besar. Pemain justru mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mempersiapkan kondisi fisik maupun mental.

Menurut Andre, pertandingan yang dimulai sore hari terkadang membuat agenda pemain terasa lebih padat.

Mereka harus menjalani berbagai aktivitas sejak pagi, mulai dari bangun tidur, sarapan, hingga mengikuti sesi analisis video dalam waktu yang relatif singkat.

Kondisi tersebut bisa menjadi persoalan apabila pemain tidak mendapatkan waktu tidur dan istirahat yang cukup.

Sebaliknya, pertandingan malam memberikan ruang lebih luas bagi pemain untuk memulihkan kondisi sebelum bertanding.

"Jika harus bermain pukul 15.30, segalanya terasa terburu-buru. Mereka harus bangun, sarapan, menonton video analisis, semuanya serba cepat. Waktu yang tersedia sangat terbatas," ujar Andre Caldas.

"Sebaliknya, saat bermain malam hari, mereka punya waktu lebih untuk beristirahat dan tidur. Jadi, jika dilihat dari sudut pandang itu, ini bukan alasan," lanjut dia.

"Mungkin memang hanya kebetulan. Mereka punya lebih banyak waktu untuk tidur dan bersiap," imbuh Andre Caldas.

Andre juga membandingkan jadwal pertandingan di Indonesia dengan kompetisi sepak bola Brasil.

Menurut dia, pertandingan yang berlangsung hingga larut malam bukan sesuatu yang asing di negara asalnya.

Bahkan, ada pertandingan yang baru berakhir mendekati tengah malam. Situasi tersebut membuat pemain terkadang baru bisa beristirahat pada pukul 02.00 atau 03.00 dini hari.

Meski demikian, Andre tidak ingin menjadikan jadwal pertandingan sebagai alasan apabila Arema FC gagal mendapatkan hasil yang diharapkan.

Dia meminta para pemain tetap fokus dan menunjukkan kesiapan di lapangan.

Pelatih berusia tersebut juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan tim untuk meraih kemenangan.

Dia ingin Arema FC tampil maksimal saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC, terlepas dari waktu pertandingan.

"Kami akan membuktikan bahwa hal itu bukanlah kendala. Kami akan menampilkan permainan yang bagus, dan kami sangat yakin bisa memenangkan pialanya. Jadi, entah siang atau malam, itu hanya kebetulan saja," ungkap Andre Caldas.