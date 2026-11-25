JawaPos.com - PSIS Semarang akan menghadapi Adhyaksa FC Bekasi pada laga I.League Cup 2026/27 di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Bekasi, Rabu (25/11) malam.

Laskar Mahesa Jenar datang dengan modal positif, tetapi tetap tidak ingin menganggap remeh kekuatan tuan rumah.

Kemenangan 1-0 atas Semen Padang FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/27 menjadi bekal kepercayaan diri bagi PSIS.

Hasil tersebut diharapkan bisa menjadi dorongan bagi tim untuk kembali meraih hasil maksimal di kompetisi I.League Cup.

Meski demikian, pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro, meminta anak asuhnya tetap menjaga konsentrasi.

Dia berharap para pemain mampu menjalankan instruksi dan strategi yang telah disiapkan selama persiapan.

Widodo, yang akrab disapa WCP, menegaskan bahwa target PSIS dalam pertandingan ini adalah meraih kemenangan.

Untuk mewujudkannya, seluruh pemain harus bekerja keras dan tampil sesuai dengan rencana permainan.

"Harapannya untuk laga nanti, para pemain bermain sesuai game plan yang sudah disiapkan. Yang pasti, kita akan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi itu target kami," kata WCP.

Dia juga memberikan perhatian terhadap kualitas Adhyaksa FC.

Menurut dia, tim tuan rumah memiliki komposisi pemain yang bagus sehingga PSIS harus mempersiapkan diri dengan maksimal.

"Yang pasti kami respek dengan Adhyaksa FC karena mereka tim yang bagus, sehingga kami perlu bekerja keras di laga nanti," tambah Widodo.

Di sisi lain, Adhyaksa FC menghadapi pertandingan ini dalam situasi yang cukup berbeda.

Tim asal Bekasi tersebut sedang menjalani masa transisi setelah berpisah dengan pelatih kepala Widyantoro.

Kondisi tersebut membuat Adhyaksa FC berpotensi menunjukkan perubahan permainan.

Pergantian pelatih bisa memberikan dampak berbeda bagi sebuah tim, termasuk memunculkan motivasi baru dari para pemain.

WCP menyadari situasi tersebut. Ia menilai PSIS tidak boleh lengah karena perubahan di tubuh tim lawan justru bisa menjadi momentum bagi Adhyaksa FC untuk bangkit.

"Dalam sepak bola, saat ada pergantian pelatih, satu tim bisa kacau atau juga bisa bangkit. Yang pasti kami fokus dengan tim kami sendiri. Percaya diri boleh, namun tidak over confidence," tegas Widodo.

Sementara itu, pemain PSIS Jack Brown menyambut positif kesempatan tampil di I.League Cup 2026/27.

Menurut dia, setiap pertandingan merupakan kesempatan bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik, terlepas dari kompetisi yang sedang diikuti.

Jack menegaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya akan berusaha memberikan penampilan maksimal demi membawa pulang tiga poin dari Bekasi.

"Menurut saya ini jadi kesempatan bagi pemain, di kompetisi apapun kita harus kerja keras, kita coba dapat tiga poin dengan memberikan kemampuan terbaik," ucap Jack Brown.

Dengan modal kemenangan di kompetisi liga, PSIS tentu ingin melanjutkan tren positif.