JawaPos.com - Persik Kediri akan menghadapi ujian dari Deltras FC pada pertandingan kedua Grup H I.League Cup 2026/2027.

Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Rabu (25/11) pukul 19.00 WIB.

Persik Kediri datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 2-0 pada pertandingan pertama.

Hasil tersebut membuat Macan Putih mengoleksi tiga poin dan menempati posisi teratas klasemen sementara Grup H.

Meski demikian, Persik tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Deltras FC memiliki motivasi besar untuk memulai perjalanan di fase grup dengan hasil maksimal.

Bermain di hadapan pendukung sendiri juga bisa menjadi keuntungan bagi tim berjuluk The Lobsters tersebut.

Deltras memang belum menunjukkan performa yang sepenuhnya stabil dalam beberapa pertandingan terakhir.

Namun, mereka tetap mempunyai potensi untuk memberikan perlawanan, terutama melalui kemampuan lini depan dalam menciptakan peluang.

Dalam lima pertandingan terakhir di kompetisi liga, Deltras mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka mampu mencetak delapan gol, tetapi juga kebobolan sebanyak 10 kali.

Deltras juga pernah memperlihatkan kemampuan untuk bersaing dengan tim-tim kuat.

Di kubu seberang, Persik Kediri juga masih memiliki sejumlah catatan yang perlu diperbaiki.

Walaupun berhasil mengawali I.League Cup dengan kemenangan, performa mereka dalam kompetisi liga belum sepenuhnya meyakinkan.

Dari lima pertandingan terakhir, Persik hanya mampu meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Mereka mencetak empat gol serta kebobolan tujuh kali.

Situasi tersebut membuat Persik perlu berhati-hati ketika bermain di kandang Deltras.

Mereka memang mempunyai keuntungan dari hasil pertandingan pertama, tetapi konsistensi permainan masih menjadi hal yang harus diperhatikan.

Pertandingan ini diperkirakan berjalan cukup seimbang.

Deltras berpeluang tampil agresif sejak awal untuk memanfaatkan dukungan suporter, sedangkan Persik kemungkinan memilih pendekatan lebih terukur sambil mencari celah melalui serangan balik.

Kekuatan lini depan Deltras bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Persik.

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Sebaliknya, kelemahan tuan rumah dalam menjaga area pertahanan berpotensi dimanfaatkan Macan Putih untuk menciptakan peluang.

Melihat catatan kedua kesebelasan, Persik memiliki pengalaman dan kualitas untuk mencuri poin.

Namun, Deltras juga tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama karena mereka membutuhkan hasil positif dalam pertandingan pertama di fase grup.

Kedua tim diperkirakan sama-sama mampu mencetak gol, tetapi belum cukup konsisten untuk mengamankan kemenangan.