JawaPos.com - Deltras FC dan Persik Kediri akan kembali berhadapan dalam pertandingan resmi setelah 17 tahun tidak bertemu. Kedua tim dijadwalkan bentrok pada fase Grup H I.League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Rabu (25/11).

Pertemuan ini menjadi momen spesial bagi kedua klub asal Jawa Timur tersebut. Sebab, Deltras FC dan Persik Kediri terakhir kali bertemu dalam kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2008/2009.

Setelah itu, keduanya tidak lagi berada di level kompetisi yang sama sehingga cukup lama tak berjumpa dalam pertandingan resmi.

Deltras FC sempat bertahan di kompetisi kasta tertinggi hingga musim 2011/2012. Sementara itu, Persik Kediri mengalami masa sulit setelah terdegradasi ke Divisi I pada musim 2010/2011 karena tidak lolos verifikasi finansial.

Perbedaan perjalanan kedua klub membuat pertemuan kali ini terasa istimewa. Selain menjadi kesempatan untuk kembali mengukur kekuatan masing-masing tim, pertandingan tersebut juga dinantikan oleh pendukung kedua kesebelasan, Deltamania dan Persikmania.

Bayu Otto Antusias Sambut Duel Bersejarah Gelandang Persik Kediri, Bayu Otto, mengaku antusias menyambut pertandingan tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu mengetahui hubungan baik yang selama ini terjalin antara Persik Kediri dan Deltras FC, termasuk kedekatan suporter kedua kesebelasan.

Bayu berharap pertandingan nanti menghadirkan suasana menarik bagi seluruh pihak yang terlibat. Dia juga penasaran ingin merasakan langsung atmosfer pertemuan dua klub yang sudah cukup lama tidak saling berhadapan.

"Saya tahu sejarah hubungan baik Persik Kediri dan Deltras FC. Juga keakraban Persikmania dan Deltamania. Saya tak sabar ingin merasakan atmosfer pertandingan nanti. Kami berjanji ini akan jadi tontonan menarik, menghibur, dan tak akan terlupakan bagi kita," kata Bayu Otto dilansir iLeague.

Menariknya, ketika kedua tim terakhir bertemu di ISL musim 2008/2009, Bayu masih berusia 10 tahun. Kini, dia berkesempatan menjadi bagian dari pertandingan yang memiliki nilai historis bagi Persik Kediri dan Deltras FC.

Bayu Otto Baru Rasakan Duel Resmi Meski sudah beberapa kali menghadapi Deltras FC dalam pertandingan uji coba sejak berstatus pemain senior, Bayu mengaku belum pernah merasakan persaingan melawan The Lobsters dalam laga resmi.

"Sejak jadi pemain senior, saya sering lawan Deltras FC di ujicoba. Tapi baru kali ini bertemu di pertandingan resmi. Jadi ini akan jadi momen yang sangat menarik," tuturnya.