JawaPos.com - PSIS Semarang membawa modal positif saat bertandang ke markas Adhyaksa FC Bekasi dalam lanjutan fase grup I.League Cup 2026/2027.

Laskar Mahesa Jenar berpeluang melanjutkan tren kemenangan ketika kedua tim bertemu di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (25/11) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB tersebut menjadi kesempatan penting bagi PSIS untuk mengamankan tiga poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara Grup D.

Tim asuhan Widodo Cahyono Putro datang dengan kepercayaan diri setelah meraih dua kemenangan beruntun.

Hasil positif itu menjadi bekal berharga untuk menghadapi Adhyaksa FC yang justru sedang mengalami penurunan performa.

Dalam lima pertandingan terakhir, PSIS mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Mahesa Jenar juga mulai menunjukkan keseimbangan permainan dengan mencetak enam gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Tim asal Semarang itu tetap tidak boleh menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah.

Adhyaksa FC Bekasi memang sedang menghadapi periode sulit. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka belum mampu meraih kemenangan dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Widyantoro untuk membenahi permainan timnya. Adhyaksa sudah kebobolan delapan gol dan hanya mencetak tiga gol dalam lima pertandingan terakhir.

Di sisi lain, PSIS memiliki kepentingan besar untuk mendapatkan kemenangan dengan selisih gol sebanyak mungkin.

Persaingan Grup D masih cukup ketat karena hanya juara grup yang berhak melanjutkan perjalanan ke babak 12 besar.

Java United menjadi pesaing utama setelah memiliki keunggulan selisih gol lima angka.

Situasi itu membuat PSIS tidak cukup hanya mengincar kemenangan, tetapi juga perlu memaksimalkan setiap peluang yang didapatkan.

Jika mampu menjaga konsistensi seperti dua pertandingan sebelumnya, Mahesa Jenar memiliki peluang cukup besar untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Melihat perbedaan performa kedua tim, PSIS lebih layak diunggulkan untuk membawa pulang kemenangan. Meski demikian, efektivitas lini depan dan konsentrasi pertahanan tetap menjadi faktor penting.

Kemenangan besar akan menjadi tambahan modal bagi PSIS sebelum menghadapi Java United pada 2 Desember mendatang.