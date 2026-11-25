JawaPos.com - Arema FC menyiapkan strategi khusus untuk menjaga kondisi fisik pemain saat menjalani pekan kedua I.League Cup 2026/27.

Padatnya jadwal pertandingan membuat tim pelatih harus mengatur program latihan dan pemulihan secara cermat agar seluruh pemain tetap berada dalam kondisi terbaik.

Singo Edan dijadwalkan menghadapi Isenmulang FC pada pertandingan kedua babak penyisihan Grup L di Stadion Kanjuruhan, Malang, Rabu (25/11) malam.

Pelatih Arema FC Andre Caldas mengambil langkah dengan membagi skuad menjadi dua kelompok.

Masing-masing kelompok mendapatkan program berbeda sesuai kebutuhan dan kondisi fisik pemain setelah menjalani pertandingan sebelumnya.

Strategi tersebut sudah disiapkan sejak sepekan sebelum pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC.

Tim pelatih tidak ingin mengambil risiko dengan memberikan porsi latihan yang sama kepada seluruh pemain, mengingat jarak pertandingan yang cukup berdekatan.

Pemain yang membutuhkan pemulihan mendapatkan program khusus untuk mengembalikan kebugaran.

Sementara itu, pemain yang kondisinya memungkinkan tetap menjalani latihan dengan intensitas penuh.

Pembagian program ini juga menjadi bagian dari upaya Andre Caldas menjaga keseimbangan tim.

Dengan pengaturan tersebut, Arema FC diharapkan bisa tampil maksimal tanpa mengabaikan kebutuhan pemulihan pemain.

Pelatih asal Brasil itu menilai persiapan tim berjalan sesuai rencana.

Baca Juga:Pep Guardiola Akui Nyaris Terima Tawaran Melatih Timnas Italia

Staf pelatih telah memperhitungkan kebutuhan skuad setelah menghadapi PSS Sleman sekaligus mempersiapkan strategi untuk pertandingan melawan Isenmulang.

Selain persoalan kebugaran, Andre Caldas juga memberikan perhatian terhadap kesempatan bermain bagi seluruh pemain yang masuk dalam daftar skuad I.League Cup 2026/27.

Menurutnya, setiap pemain memiliki peluang untuk menunjukkan kemampuan.

Hal ini menjadi penting karena Arema FC membutuhkan kontribusi seluruh anggota tim untuk menghadapi rangkaian pertandingan di turnamen tersebut.

Kepercayaan terhadap kedalaman skuad juga menjadi modal bagi Arema FC dalam menghadapi Isenmulang Kalteng FC.

Tim pelatih berharap pemain yang mendapatkan kesempatan bisa menjawab kepercayaan tersebut melalui penampilan di lapangan.

Arema FC mengawali perjalanan di Grup L dengan hasil meyakinkan. Pada pertandingan pertama, Singo Edan mengalahkan RANS Nusantara FC dengan skor 4-0.

Kemenangan tersebut menjadi bekal positif untuk menghadapi pertandingan kedua.

Tambahan tiga poin akan semakin membuka peluang Arema FC melangkah ke babak berikutnya.

Meski demikian, Arema FC tetap perlu menjaga konsistensi permainan.

Pengaturan kebugaran, rotasi pemain, serta kesiapan taktik menjadi beberapa aspek yang akan menentukan perjalanan mereka di I.League Cup musim ini.

Dengan persiapan yang sudah dilakukan sejak jauh hari, Andre Caldas berharap seluruh pemain mampu memperlihatkan kemampuan terbaiknya saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC.