JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak ingin timnya hanya mengandalkan satu pola permainan.

Menurut dia, kemampuan membaca situasi dan mengambil keputusan di lapangan jauh lebih penting dibandingkan sekadar mengejar penguasaan bola atau memainkan umpan panjang.

Hal itu menjadi salah satu perhatian Bernardo Tavares setelah Persebaya menjalani pertandingan pekan kedua I.League Cup 2026/27.

Menghadapi PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (24/11), Green Force meraih kemenangan telak dengan skor 5-0.

Dalam pertandingan tersebut, Koko Ari Araya dan rekan-rekannya tampil dominan.

Namun, hasil positif itu tidak membuat Bernardo Tavares menutup mata terhadap sejumlah kekurangan yang masih terlihat dalam permainan timnya.

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Pelatih asal Portugal tersebut menilai Persebaya masih perlu meningkatkan efektivitas serangan, terutama ketika menghadapi lawan yang menerapkan pertahanan rapat.

Pada babak pertama, Persebaya sebenarnya mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Akan tetapi, dominasi penguasaan bola belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peluang yang berhasil dikonversi menjadi ancaman berbahaya.

Bernardo melihat beberapa situasi ketika upaya serangan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.

Tembakan pemain kerap terhalang pemain lawan, sementara umpan silang yang dilepaskan tidak selalu mendapatkan sambutan dari rekan setim.

"Tim lawan dengan pertahanan yang sangat ketat, kadang kita punya peluang tapi tembakannya diblok. Terkadang umpan terakhirnya bagus, tapi tidak ada yang mengantisipasi saat kami melakukan umpan silang," ujar Bernardo Tavares.

Situasi pertandingan mulai berubah setelah Persebaya berhasil mencetak gol kedua.

PSBS Biak mulai memberikan lebih banyak ruang sehingga para pemain tuan rumah bisa mengembangkan serangan dengan lebih leluasa.

Bagi Bernardo, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan pemain dalam membaca perubahan permainan.

Mereka harus mengetahui kapan perlu mempertahankan penguasaan bola, mencari celah melalui kombinasi umpan pendek, atau mengirimkan bola langsung ke area yang lebih terbuka.

Dia juga tidak ingin pemain memaksakan umpan pendek ketika ruang di area permainan lawan sudah tertutup.

Sebaliknya, umpan panjang bisa menjadi pilihan apabila memang tersedia kesempatan untuk memanfaatkannya.

Bernardo menegaskan bahwa tujuan utama permainan adalah menciptakan peluang, bukan sekadar mencatat persentase penguasaan bola yang tinggi.

Menurut mantan pelatih PSM Makassar itu, Persebaya juga harus menjaga keseimbangan ketika membangun serangan.

Kehilangan bola di area pertahanan sendiri berpotensi memberikan kesempatan kepada lawan untuk melancarkan serangan balik.

Karena itu, keputusan akhir tetap berada di tangan pemain selama pertandingan berlangsung.

Bernardo Tavares ingin anak asuhnya lebih berani membaca ruang, memahami situasi, dan memilih solusi yang paling tepat.