JawaPos.com - Arema FC berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Isenmulang Kalteng FC pada pertandingan lanjutan Grup L I.League Cup 2026/2027. Singo Edan lebih diunggulkan karena memiliki keuntungan bermain di kandang serta modal kemenangan meyakinkan pada pertandingan sebelumnya.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Rabu (25/11/2026), pukul 19.00 WIB. Arema FC membidik tiga poin untuk menjaga peluang bersaing di Grup L.

Tim asuhan Andre Caldas tersebut mengawali perjalanan di Grup L dengan kemenangan telak 4-0 atas RANS Nusantara FC pada 3 November 2026. Hasil itu menjadi bekal penting menghadapi Isenmulang yang berpotensi tidak menurunkan komposisi terbaiknya.

Kemenangan atas RANS memperlihatkan kemampuan Arema dalam memanfaatkan peluang di depan gawang. Produktivitas tersebut diharapkan kembali terlihat ketika menghadapi wakil Kalimantan Tengah.

Bermain di Stadion Kanjuruhan juga menjadi keuntungan tersendiri. Dukungan suporter bisa memberikan tambahan motivasi bagi pemain untuk tampil agresif sejak awal pertandingan.

Andre Caldas Perhatikan Kebugaran Skuad Meski lebih diunggulkan, Andre Caldas tetap perlu memperhatikan kondisi kebugaran anak asuhnya. Arema memiliki agenda pertandingan lain yang tidak kalah penting, termasuk menghadapi Persebaya Surabaya.

Untuk mengantisipasi padatnya jadwal, tim pelatih telah membagi pemain ke dalam beberapa kelompok latihan. Sebagian pemain menjalani program pemulihan, sedangkan pemain lainnya tetap mengikuti latihan dengan intensitas penuh.

Langkah tersebut dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga tanpa mengurangi kesiapan menghadapi Isenmulang. Andre juga diperkirakan tetap mengutamakan hasil pertandingan ini sebelum mengalihkan perhatian ke agenda berikutnya.

Arema diprediksi mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama. Kombinasi permainan dari kedua sisi lapangan bisa menjadi salah satu cara untuk membongkar pertahanan tim tamu.

Singo Edan juga berpeluang memanfaatkan penguasaan bola untuk mengontrol jalannya pertandingan. Jika mampu mencetak gol lebih awal, Arema bisa mendapatkan ruang lebih besar untuk mengembangkan permainan.

Isenmulang Dihadapkan Jadwal Padat Di sisi lain, Isenmulang Kalteng FC datang ke Malang dengan tantangan yang cukup berat. Mereka harus membagi konsentrasi antara I.League Cup dan kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Jadwal pertandingan yang berdekatan membuat pelatih Mundari Karya harus mempertimbangkan rotasi pemain. Isenmulang sebelumnya menjalani pertandingan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu (22/11/2026).

Setelah melawan Arema, mereka juga sudah ditunggu PSS Sleman pada 28 November mendatang. Situasi tersebut membuat tim pelatih perlu mengatur komposisi pemain agar kebugaran skuad tetap terjaga.

Rotasi kemungkinan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang belum mendapatkan banyak menit bermain. Namun, perubahan komposisi juga berpotensi memengaruhi kekompakan permainan, terutama ketika menghadapi tim dengan kualitas individu seperti Arema.

Dalam pertandingan nanti, Isenmulang diperkirakan lebih mengutamakan kedisiplinan di lini pertahanan. Mereka kemungkinan tidak akan terlalu terbuka dan mencoba memanfaatkan serangan balik untuk menciptakan peluang.

Prediksi Skor Arema FC vs Isenmulang Isenmulang tetap memiliki peluang memberikan perlawanan. Namun, menghadapi Arema di Stadion Kanjuruhan dengan kemungkinan melakukan rotasi bukan pekerjaan mudah.

Melihat hasil pertandingan sebelumnya, keuntungan kandang, serta kondisi kedua tim, Arema FC lebih layak diunggulkan. Singo Edan diprediksi mampu mengendalikan permainan dan mengamankan tiga poin sekaligus memburu kemenangan kedua di Grup L I.League Cup 2026/2027.