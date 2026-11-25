JawaPos.com - PSM Makassar berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Persipura Jayapura pada pertandingan kedua Grup K I.League Cup 2026/2027. Duel yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Rabu (25/11/2026), pukul 19.00 WIB itu menjadi kesempatan bagi Juku Eja untuk mengamankan tiga poin.

PSM memiliki sejumlah keuntungan menjelang pertandingan ini. Selain tampil di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Juku Eja tersebut sudah mengantongi tiga poin setelah meraih kemenangan pada laga pertama. Modal itu membuat mereka berpeluang mempertahankan posisi di papan atas klasemen Grup K.

Sebaliknya, Persipura Jayapura datang dengan kondisi skuad yang kurang ideal. Mutiara Hitam harus kehilangan tujuh pemain akibat cedera. Situasi tersebut membuat pilihan pemain yang tersedia menjadi lebih terbatas ketika menghadapi tuan rumah.

PSM Punya Modal Kemenangan, tetapi Belum Konsisten Meski lebih diunggulkan, PSM sebenarnya belum sepenuhnya menunjukkan konsistensi dalam beberapa pertandingan terakhir di kompetisi liga.

Dalam lima laga terakhir, PSM mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh kali.

Salah satu hasil positif tersebut adalah kemenangan atas Persebaya Surabaya. Sementara itu, pertandingan menghadapi Persija Jakarta, Persita Tangerang, dan Arema FC berakhir imbang.

Catatan itu memperlihatkan PSM cukup sulit dikalahkan. Namun, produktivitas lini depan masih perlu ditingkatkan. Bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan bagi Juku Eja untuk tampil lebih agresif dan mengamankan kemenangan.

Persipura Kehilangan Tujuh Pemain Di kubu lawan, Persipura memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan. Sebanyak tujuh pemain mengalami cedera sehingga harus kembali ke Jayapura untuk menjalani pemulihan.

Akibatnya, Persipura hanya membawa 19 pemain ke Parepare untuk menghadapi PSM Makassar. Keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi strategi tim, terutama ketika pertandingan memasuki babak kedua.

Persipura juga harus memperhitungkan kondisi fisik pemain. Sebab, mereka sudah ditunggu pertandingan menghadapi PSBS Biak hanya tiga hari setelah laga melawan PSM.

Meski datang dengan kondisi skuad yang tidak ideal, Mutiara Hitam tetap memiliki potensi memberikan kejutan. Produktivitas lini serang menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan.

Dalam lima pertandingan terakhir di Liga 2, Persipura mencatatkan tiga kemenangan dan mencetak total 13 gol. Namun, mereka juga menelan dua kekalahan serta kebobolan 10 gol dalam periode tersebut.

Catatan itu menunjukkan Persipura mempunyai kemampuan menyerang yang cukup baik, tetapi masih menyisakan persoalan di sektor pertahanan. Situasi tersebut bisa menjadi celah bagi PSM untuk menciptakan peluang dan memaksimalkan keuntungan sebagai tuan rumah.

Prediksi Skor PSM Makassar vs Persipura Pertandingan diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim memiliki kepentingan berbeda. PSM ingin menjaga peluang finis di posisi terbaik Grup K, sedangkan Persipura membutuhkan hasil positif untuk mengawali kiprahnya di kompetisi ini.

Melihat kondisi kedua kesebelasan, PSM Makassar lebih layak diunggulkan. Keuntungan bermain di kandang, modal kemenangan pada pertandingan pertama, serta kondisi skuad Persipura yang kehilangan tujuh pemain menjadi faktor pembeda.

Namun, Juku Eja tetap tidak boleh meremehkan kekuatan Mutiara Hitam. Ketajaman lini depan Persipura bisa menjadi ancaman apabila pertahanan tuan rumah kehilangan konsentrasi.

PSM diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan memanfaatkan kelemahan lini belakang lawan. Persipura kemungkinan tetap memberikan perlawanan dan menciptakan peluang untuk mencetak gol.